Rebelión de las comunidades del PSOE: Valencia reducirá el IRPF y Aragón se lo plantea

Los socialistas emulan la política fiscal de Feijóo pese que el Gobierno la consideró de «ayuda a los privilegiados».

Tras las críticas por parte del Gobierno socialista a las rebajas fiscales planteadas por el PP en Galicia, Andalucía, Murcia y en Madrid, esta semana se está encontrando que las comunidades en las que gobierna el PSOE desoyen los llamados de Moncloa y comienzan a aplicar también reducciones.

Este martes, el presidente valenciano, Ximo Puig, anunció tres medidas fiscales «de calado» -entre las que se incluye la reducción del IRPF- que benficiarán «al 97,4 % de los contribuyentes valencianos», lo que pilló a contrapié tanto a la portavoz del Gobierno, Isabel Fernández, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al portavoz en el Congreso, Patxi López, en los pasillos del mismo.

«A mí las competiciones a la baja no me gustan mucho», recalcó López mientras que Fernández apeló a la responsabilidad de las comunidades ya que «cuando se habla de reducir pollíticas fiscales hablamos de reducir ingresos» y que se deben plantear «de dónde se reducen y a quién afecta».

Sin embargo, pese a las llamadas a la responsabilidad, en Aragón, el presidente Javier Lambán, del PSOE, ha reconocido también este mismo martes que «podría ser razonable» una revisión fiscal en la comunidad.

«Lo que hagan otras comunidades me da exactamente igual. La política fiscal no es un fin en si mismo sino un medio al servicio de un modelo de país», ha dicho no obstante el presidente aragonés, quien ha reprochado que en España se esté «empezando la casa por el tejado» en lugar de resolver primero «qué modelo de país y servicios queremos».

La semana pasada, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, llegó a mostrarse partidario de recentralizar la política tributaria ante los movimientos en las comunidades populares. «El PP se aísla del resto», declaró la ministra de Economía, Nadia Calviño ante «la carrera absolutamente destructiva a la baja». El propio Puig, cuatro días antes de su anuncio, pedía a Sánchez castigar en el reparto de fondos a las comunidades que bajaran impuestos.

El PP critica las incongruencias socialistas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el baile de medidas y declaraciones, respondió que «el Partido Socialista debería ponerse de acuerdo consigo mismo».

«El panorama de nuestro país es que se descalifica al PP por hacer una propuesta, cuando el Partido Socialista la vota en Euskadi, la aprueba en Valencia y Podemos la pide en la Asamblea de Madrid», señaló el líder del PP.

Feijóo ha recalcado que «la propuesta de rebajar impuestos no es de sedición sino de constitución» y ha criticado que la reacción del Gobierno haya sido «desempolvar el centralismo».

Feijóo considera que «la política fiscal es el talón de Aquiles del Gobierno» y ha rechazado que le pidan que «ponga orden» entre los líderes autonómicos del PP, algo que considera propio de una «mentalidad autoritaria» que no comparte. Ha asegurado que lo que espera de los presidentes autonómicos del PP es «que sean fieles a los intereses de sus ciudadanos».

El Gobierno presentará el jueves su subida de impuestos para 2023

Este jueves, el Gobierno presentará su paquete de medidas fiscales que se implantarán en 2023, del que sólo se conoce de momento que incluirá un impuesto a las grandes fortunas.

El anuncio del anuncio fue hecho por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López que aseguró que «tratará de pedir un esfuerzo a quien pueda hacerlo, las clases trabajadoras ya lo están haciendo».

López se ha referido al impuesto a las grandes fortunas como un gravamen que pretende redistribuir la riqueza «de manera justa» y ha incidido en que debe haber una corresponsabilidad fiscal.

La propuesta del Ejecutivo «reparte los costes de manera justa» al tiempo que será una medida «para la mayoría y no para la élite», ha dicho. «Serán rebajas fiscales selectivas para beneficiar a las rentas bajas, y a quien mas les perjudica el incremento de la inflación», recalcó..