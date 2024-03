Redondo ve divergencias sobre la prostitución en el PSOE pero valorará echar a los puteros

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que hay diferentes sensiblidades sobre la prostitución en el PSOE pero, en todo caso, aunque no la conoce, se ha mostrado dispuesta a estudiar la petición de más de 150 militantes socialistas, entre mujeres y hombres, de expulsar a cargos públicos socialistas que recurran a esta práctica.

Así, ha señalado que hay «distintas sensibilidades, en el PSOE, muchas voces», que ella «respeta» a todas y que, «por supuesto» caben todas en un 8M de manifestación.

Respecto a la propuesta de las feministas socialistas, que apoya Susana Díaz, Adriana Lastra o Ángeles Álvarez, entre otras, ha explicado que tendrá que «valorarla». «En principio, creo que si ellas lo han dicho, por algo será», ha apuntado.

El ‘caso Koldo’ remueve el PSOE

Las últimas revelaciones del caso Koldo han removido algunas conciencias en el PSOE, cuyo sector femenino lleva días recabando apoyos para promover «la expulsión de los cargos públicos que soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración del tipo que sea».

La iniciativa surge de destacadas feministas como Amelia Valcárcel, la exministra Matilde Fernández o la exportavoz de Igualdad en el Congreso Ángeles Álvarez, pero en las últimas horas ha dado un salto cualitativo de gran relevancia. Según adelantan fuentes socialistas a THE OBJECTIVE, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la ex vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, así como la ex directora de Comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos, y la ex ministra Rosa Aguilar, se han sumado al manifiesto con la intención de dar un aldabonazo a las puertas de Ferraz en un día con simbolismo: el 8-M.

Las firmantes solicitan ampliar el código ético interno del partido para que «sea coherente con la postura abolicionista» de la que los socialistas blasonan y que se consumó en el 40º Congreso Federal del PSOE en Valencia en octubre de 2021. Aparte de las citadas, se encuentran la jurista Altamira Gonzalo, la filósofa Alicia Miyares, las exdirectoras del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, Teresa Blat y María Durán (Baleares), la exsecretaria de Estado Laura Seara o la presidenta de Mujeres Progresistas Yolanda Besteiro. También firma un importante número de hombres.