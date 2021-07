Reflexiones de un español residente en Alemania tras visitar la España covidiana de Sánchez: «Temo por la salud mental de mis compatriotas»

Luis Vicente M.E.- Tras un año sin visitar España, estuve recientemente tres semanas de vacaciones y el tema COVID19 me dejó impresionado..

Ahora mismo escribo desde mi casa en Alemania y no veáis lo tranquilo que respiro, lo aliviado que me siento de haber escapado de “vuestra” dictadura mental Covid19, España es ahora mismo lo más parecido al 1984 de Orwell, estoy impresionado con la cantidad de covidiotas que he conocido en España.

He visto gente sola en el coche con mascarilla, he visto gente arreglando el huerto con mascarilla (estaban solos), he visto gente pasear por el campo con mascarilla, he visto familias enteras en el coche con mascarilla; es impresionante, nunca nunca había visto algo parecido en Alemania. Lo sospechaba gracias a la información que dais en este medio, pero la verdad es que cuando lo ves en persona te quedas impresionado.

Fui a casa de un amigo, me presentó a su novia y su novia lo primero que me dijo fue: “Estoy deseando vacunarme para hacer una vida social normal”. Me contó que llevaba más de un año sin ver a sus amigas porque ellas no tenían cuidado con el Covid.

Uno de mis amigos, (38 años) me dijo también que estaba deseando vacunarse para poder viajar y tomar vacaciones tranquilamente.

Otro grupo de amigos defendían a muerte al Gobierno de Pedro Sánchez y sus medidas anticovid. No le daba crédito a lo que escuchaba. Nadie se planteaba nada de nada, nadie cuestionaba nada, nadie se preguntaba nada. Volvemos a ser otra vez el país de ¡Vivan las ¡caenas’!

Unos conocidos sacaron el tema de las pensiones y parecía que estaban imitando a Elisa Beni; decían que el paro bajaba de lo lindo y que el que no trabaja es porque no quiere, que en España hay trabajo a patadas. Me preguntaba si todas esas personas que contemplé viviendo al raso lo hacen por capricho y no porque tengan necesidad de un empleo.

Cuando iba caminando por la ciudad de Valencia me encontré un montón de carteles únicamente escritos en catalán. Y ello pese a que en todo el día no me crucé con nadie que hablara valenciano. La ciudad estaba cubierta de carteles en pseudovalenciano; muchos de ellos incitando a participar en el orgullo gay, otros eran propaganda feminista pura y dura. ¡Pedazo de dictadura progre!

Nuevos limites de velocidad, más bajos, muchos más carteles indicando la velocidad o el nombre del lugar (todo por supuesto en catalán), prohibiciones de todo tipo… ¿Cómo podéis vivir en ese infierno?

Luego está la televisión española, emitiendo deporte femenino a cascoporro, anuncios feministas a mansalva y hablando día y noche sobre la importancia de vacunar a los más jóvenes. Era insoportable, pero a nadie parece importarle.

En Alemania se respira un nivel de libertad muy superior al que se respira en España. No hay tanto “pensamiento único” ni “minuto del odio” (La sexta por ejemplo)

La verdad es que temo por la salud mental de mis compatriotas, espero que lo llevéis bien en la medida de lo posible y que España evolucione. Es impresionante lo “atrasada” que me parece la gente cuando sale el tema de economía y política, así que no me extraña que gobierne Pedro Sánchez con Podemos, o Cuppromis en Valencia. En Alemania, en el peor de los casos, tendríamos a un PSOE tipo Felipe González, pero Podemos no existiría y estaría tan prohibido como Cuppromis. Tampoco se permitiría la existencia de un partido comunista y de corte chavista que defendiera la separación de uno de los estados. Sin embargo, en España llegan incluso al poder.

Al escribir estas líneas me viene a la mente la frase de Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.

¡Pobre España!