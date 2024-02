Reino Unido sanciona a responsables de la cárcel en la que murió Navalni

Tras la muerte el pasado viernes 16 de febrero del opositor ruso Alexei Navalni en una cárcel cercana al Círculo Polar, el Gobierno de Reino Unido ha anunciado este miércoles sanciones contra seis de los responsables de la prisión, todos ellos militares rusos.

Rishi Sunak, primer ministro británico, ha asegurado estar estudiando «todas las opciones» junto a sus aliados para que Rusia rinda cuentas por sus actos. «Esta mañana, hemos sancionado a los responsables de la cárcel donde aún yace el cuerpo de Navalni», ha anunciado.

Además, en el comunicado que ha compartido a través de su perfil oficial en redes sociales, Rishi Sunak ha reconocido el coraje del opositor de Vladímir Putin: «Murió por una causa a la que dedicó toda su vida: la libertad. Regresar a casa sabiendo que Putin ya había intentado matarlo fue uno de los actos más valientes del siglo XXI», ha escrito.

Entre los sancionados se encuentra el coronel Vadim Konstantinovich Kalinin, director de la prisión. A él se suman otros cinco subalternos. Las condiciones «brutales» en las que se encontraba Navalni han sido motivo de denuncia del Ministerio de Exteriores de Reino Unido.

David Cameron, ministro de Exteriores británico, ha declarado que «está claro que las autoridades rusas veían a Navalni como una amenaza e intentaron silenciarle en reiteradas ocasiones», recordando su envenenamiento en el año 2020.

Por su parte, la Embajada rusa en Londres ha cargado contra el Gobierno por haber tomado tal decisión: «Intervenir sin rodeos en los asuntos internos de Rusia mientras se respeta de boquilla el principio de soberanía es la hipocresía característica de Reino Unido». Además, ha aprovechado su publicación en redes sociales para mencionar que «ciudadanos rusos están siendo asesinados con municiones y misiles británicos suministrados al fallido régimen de Kiev».

Bluntly intervening into #Russia’s internal affairs while paying lip service to the principle of sovereignty is trademark #UK Government hypocrisy. In the meantime Russian citizens are being killed with British ordnance and missiles supplied to the failing #Kiev regime. https://t.co/VyAlFZOEHh

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 21, 2024