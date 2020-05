Repaso de Cayetana Alvárez de Toledo a la vicepresidenta Carmen Calvo: «Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas»

Agrio rifirrafe entre la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicepresidenta Carmen Calvo, que se incorporaba al control al Gobierno después de su periodo de convalecencia por su afección pulmonar por el coronavirus. La portavoz popular inició su intervención “celebrando” volver a ver a su interlocutora y la finalizó señalándole la puerta de salida porque “su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas. Si por esto no se dimite, ¿entonces por qué?», le ha espetado.

Álvárez de Toledo ha recordado la gestión de la vicepresidenta en los primeros compases del virus: “El 8 de marzo -17 muertos ya- seguía alentando manifestaciones masivas. Y hoy España es el país europeo con más exceso de muerte. Más sanitarios infectados. El confinamiento más severo. Y el horizonte económico más negro”, ha destacado.

Preguntando por la responsabilidad de Calvo en todo el proceso, la portavoz del PP repasó la agenda de reuniones del Comité de Coordinación Interministerial del que la vicepresidenta estaba al frente, un gabinete que “se reunió cuatro veces entre el 4 y el 13 de febrero, tres de ellas con el presidente Pedro Sánchez”, pero que Álvarez de Toledo no ha encontrado en la agenda de Calvo.

“¿Cuántas veces dice que convocó aquel decisivo Comité? ¿Sabe cuántas veces aparece?: Cero. Otro comité fantasma, lleno de pseudo-expertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido”, ha criticado en alusión a los nombres que oculta el Gobierno en la gestión de la desescalada.

“Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde. Usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas. Y en millones de vidas arruinadas. Piénselo: si por esto no se dimite, ¿entonces por qué?”, le ha espetado a Calvo, al tiempo que le invitaba a “ser más humilde” y “dar las gracias” a Díaz Ayuso. Para final, la portavoz popular hizo la responsabilidad solidaria y la extendió también a Pedro Sánchez porque es “quien la nombró”. Por su parte, Calvo ha criticado que a su interlocutora “todo lo que hace el Gobierno le parece mal” y ha asegurado que “el marco mental” de Álvarez de Toledo se “descompondría” en caso de estar de acuerdo en algo con el PSOE, una coincidencia que a la vicepresidenta le permitiría “estar más tranquila, porque ambas seríamos útiles para España”.

Rufián al Gobierno: “Vuelvan a la realidad”



Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián continuó con la oposición crítica que él mismo ha encarnado en las últimas semanas con el Ejecutivo y reprochó hasta tres cumplimientos durante el estado de alarma en España. “La gente no come esperanzas, come de cumplimientos. Abandonen el artificio y vuelvan a la realidad”, censuró a la vicepresidenta primera en su pregunta sobre sí el Gobierno está cumpliendo con todas las medidas contenidas en los Reales Decretos para afrontar la crisis del COVID–19.

Después, el diputado republicano pasó a enumerar algunos de los compromisos que, a su juicio, no se han cumplido, como el pago de los ERTE, de los que celebró que finalmente se desvincularan del estado de alarma. “Ustedes han ampliado el periodo de los ERTE, resulta que no depende del estado de alarma, lo digo porque nos cayó una buena”, recriminó. Rufián argumentó que su partido había rechazado el aval a la prórroga, en parte, por ese motivo y denunció que “700.000 personas” aún no han cobrado estos ERTE y que hasta 300.000 personas no han cobrado el paro. Sobre los créditos ICO, dijo que “la banca sigue practicando la usura con autónomos y Pymes». Por otra parte, pidió al Ejecutivo ayudas para la conciliación familiar y “parar el reloj del paro”.

En su contestación Carmen Calvo aseguró que “naturalmente” el Gobierno está cumpliendo todas las medidas de los decretos aprobados y que el Gobierno trata de que “en la situación a la que nos arrastra la pandemia no salgamos con desigualdad y sin protección”. La vicepresidenta insistió en que las prestaciones se están cumpliendo, pese a retrasos. “El estado de alarma es la mayor garantía democrática de que cuando se limitan derechos se decide en la Cámara, en realidad la autorizan ustedes, diputados», dijo.