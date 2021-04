Revelamos en exclusiva los entresijos de una historia de tretas y mentiras: Cómo se fraguó la Gestora de VOX Málaga a espalda de los militantes

AD.- Algunos de los hechos que van a ser expuestos tuvieron a este medio como uno de sus principales protagonistas. En el siguiente trabajo desgranamos los entresijos del convulso periodo que vive Vox en la provincia de Málaga desde que se convocaron elecciones primarias. Hemos omitido la identidad de algunos personajes para no delatar a nuestras fuentes.

La historia comienza en julio de 2020, al anunciarse elecciones primarias al CEP en todas las provincias españolas. De entre todas ellas, Málaga era de las que aguardaba con más expectación estos comicios internos dada la confrontación existente en el partido desde que el abogado Martín Ortega anunciara una moción de censura, finalmente fallida, contra la dirección encabezada por José Enrique Lara. Esta iniciativa sacó a la luz la existencia de un sector crítico hasta ese momento silente y disperso.

Nada más anunciarse la celebración de primarias, la Vicesecretaría de Organización, que dirige el abogado Javier Ortega Smith, comienza a modelar su estrategia en algunas provincias, entre ellas Málaga. Tomás Fernández, diputado cunero por Huelva y vicesecretario nacional de Organización; Marcos Cruz, responsable nacional de Territoriales y Jacobo Vázquez, un exsuboficial del Ejército y responsable de la Territorial en Málaga, los tres a las órdenes de Smith, pasarían a jugar un papel decisivo durante todo el proceso electoral. De entrada deciden la remoción de José Enrique Lara al frente del partido. Y tenía que hacerse con una aparente limpieza, sin humeantes pistolas delatoras. Nada mejor que a través de unas elecciones aparentemente limpias.

Aunque se había granjeado muchos enemigos dentro del partido, Lara es un hombre de graníticos principios y con un fuerte carácter acompañado de una voluntad de acero. Católico practicante y padre de ocho hijos, uno de los logros que es de justicia atribuirle fue su férrea oposición a las injerencias externas en la toma de decisiones. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando Jacobo Vázquez exigió la destitución de un miembro del equipo de Lara por una falsa denuncia de acoso. La respuesta de Lara fue terminante: “Si se va esta persona, nos vamos todos”. El “chusquero” reculó.

Para la salida de Lara, el equipo de Smith contactó con dos mujeres de notable peso en el partido; una de ellas, conocida por sus habilidades trepistas, se halla actualmente en el organigrama de Vox Málaga. Les piden el nombre de alguien con posibilidades reales de ganar las elecciones a Lara, lo que parecía una quimera. Las dos mujeres coincidieron en una persona: el ex coronel de La Legión Enrique de Vivero. A la Vicesecretaría nacional de Organización, la elección le parece acertada. La validación ‘sotto voce’ de la candidatura de Vivero tuvo sin embargo su prólogo unos meses antes, concretamente la noche del 25 de marzo de 2021, con todo el país confinado por la pandemia.

Ese día, el director de AD, Armando Robles, recibe una inesperada llamada de un abogado municipal, Juan Cañete, al que no conocía. Así lo explicó el director de AD en unos de sus artículos: “El abogado me telefoneó para encarecerme el apoyo de este medio a un desconocido ex coronel por el que un grupo de personas apostaban de cara a la imposible tarea de arrebatarle a Lara el sillón de la Presidencia provincial del partido. Sin esa llamada, Enrique de Vivero seguiría siendo a estas horas un perfecto desconocido, a lomos de un puñado de recuerdos sobre medallas nunca ganadas en el campo de batalla”.

Días más tarde, Robles conecta con el ex coronel y pronto se establece una buena conexión entre ellos. Ayuda a ello la relación profesional y de amistad que familiares muy próximos a Robles tuvieron con Enrique de Vivero, primero en el Sáhara y luego en su etapa como jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.

Durante meses, AD publica cada semana artículos del ex coronel sobre temas mayormente relacionados con la gestión del Gobierno ante la pandemia y también sobre asuntos militares. Sus artículos son seguidos con interés y su nombre comienza a ser conocido por los militantes. Contribuyó también a ello su presencia semanal en la tertulia del programa “Buenos días España”, de Radio Cadena Española, en el que Robles participaba. La opción alternativa de Enrique de Vivero era ya percibida en algunos círculos como la más viable y juiciosa para que se produjera un cambio en la dirección del partido.

Poco antes del anuncio de su concurrencia a las elecciones internas, el ex alto mando legionario recibió las bendiciones de los hombres de Smith. Todo parecía encarrilado para que las primarias de Vox Málaga no fueran para Lara un paseo militar. En previsión sin embargo de que éste se impusiera al guión previsto, Organización logró persuadirle para que prescindiera en su equipo del ex candidato al Senado, Pablo Sáenz de Tejada, hoy repudiado pero entonces muy querido por los afiliados. En su lugar se le propone a Lara la incorporación del hotelero torremolinense Antonio Sevilla, así como del único concejal de Vox en Fuengirola, Antonio Luna, de profesión policía. Con la excusa de respetar la paridad, se añadió a la lista oficial Carmen Barrios, que era y es la mano derecha de Luna en el Ayuntamiento de Fuengirola. Completaban la candidatura oficial el ingeniero Antonio Pulido y la docente Marian Hoyo, ambos leales a Lara.

Las elecciones internas fueron fijadas para el 24 de septiembre. Al comenzar la campaña, con Alerta Digital tocando a rebato día y noche, Lara recibió insistentes llamadas de sus falsos valedores para que evitasen el cuerpo a cuerpo con sus contrincantes. “Esto está ganado, así que hagan una campaña tranquila y de perfil bajo”, le espetaba una y otra vez Jacobo Vázquez.

Personas muy próximas al ex presidente coinciden: Lara era ajeno a las añagazas de sus supuestos aliados e ignoraba entonces que llevaban semanas trabajando a fondo para su derrota. De hecho, nuestras fuentes nos aseguran que, pese a faltarle un aval para pasar el corte, la candidatura de Enrique de Vivero fue finalmente validada, según la versión oficial, gracias a la obtención de una firma más de las requeridas.

Entre tanto, Organización comenzó a recibir informes muy negativos sobre algunas de las personas elegidas por Enrique de Vivero para formar parte de su CEP. Se suscitaron las primeras dudas sobre la idoneidad del ex coronel para liderar al partido. Aún así lo siguen prefiriendo antes que a Lara. Piensan, y con razón, que de Vivero sería un presidente mucho más manejable que su predecesor.

Los primeros datos que van llegando a Madrid durante el periodo de primarias son inquietantes. Lara iba ganando al ex coronel de forma holgada. Organización trató de reducir la distancia proporcionando a de Vivero una importante baza: sancionan a la candidatura de Lara con tres días sin hacer campaña por el apoyo recibido del parlamentario Alejandro Fernández.

La candidatura de Vivero, por su parte, espoleada por AD, hace gala de una agresividad inusitada que no obtiene respuesta por parte del Comité Electoral. Videos manifiestamente obscenos, fotomontajes denigratorias de los rivales, descalificaciones, son algunas de las denuncias presentadas por el equipo de Lara y que Madrid dejó en barbecho.

Al fin llegó el gran día. A las 19 horas del 24 de septiembre se pone fin al voto telemático. Expectación por todo lo alto para conocer el resultado de unas elecciones extremadamente tensas. Pasaba cuatro minutos de la medianoche del día 25 cuando, para sorpresa de todos, el Comité Electoral Central anunciaba la repetición de las elecciones por supuestas irregularidades. Lo sorprendente es que nunca se dijo qué irregularidades se cometieron y quién las cometió. Y si esas supuestas irregularidades las cometió una de las dos candidaturas, ¿por qué entonces no se proclamó ganadora la que había jugado limpio? Muchas preguntas en el aire y ni una sola respuesta. Personas muy próximas a la dirección de Vox nos revelan que Lara se impuso a su rival por más de 20 votos.

Se fijó las nuevas elecciones para el día 13 de octubre, y aunque de Vivero hizo un amago de retirarse, se le logra disuadir. Los días posteriores a las elecciones invalidadas se extendió el rumor de la existencia de facturas que acreditarían el apoyo de personas externas a la candidatura del ex legionario. Los planes de Madrid han cambiado, e independientemente de lo que decidan los afiliados, Organización ya piensa en una Gestora para Málaga, que es la mejor forma de tener controlada a la provincia. Se estaría perpetrando así, de acuerdo a nuestras fuentes, el gran engaño a los afiliados: “ayudemos a que Vivero logre la victoria, y como tenemos pruebas de los apoyos externos que ha recibido, nos negamos a ratificarlo como presidente o le obligamos a dimitir. De esta forma tendremos el camino expedito para justificar la creación de una Gestora”. Sin duda un golpe de audacia.

De hecho, en pleno proceso electoral, se desplazaron a Málaga dos personas del equipo de Smith para conocer y sondear a Enrique de Vivero. Uno de ellos es Tomás Fernández. Citan al ex militar en un restaurante de la estación María Zambrano, en la capital malagueña, y el ex coronel aparece con su hombre de confianza, Aurelio Toledano. Tras los cumplidos iniciales, la comida transcurre en medio de una elevada tensión, que alcanzó la cima cuando el que acompañaba a Tomás Fernández respondió a una observación de Aurelio Toledano sobre el honor, con un sonoro golpe en la mesa. Deciden que Enrique de Vivero no es la persona indicada para presidir el partido en Málaga. La idea de la Gestora tomaba cada vez más cuerpo.

Lo que vino a continuación se ajustó a lo previsto desde Madrid. Enrique de Vivero ganó las elecciones por 11 votos de diferencia (desconocemos si reales o no). La euforia inicial dio paso al progresivo desencanto luego de que Bambú, 12 (sede nacional de Vox) congelara su ratificación como presidente. La puntilla a las opciones de Enrique de Vivero de convertirse en presidente la dio una información de Alerta Digital, el 19 de noviembre de 2020, detallando el supuesto doping financiero de su candidatura, lo que provocó su dimisión al día siguiente. Vía libre a la Gestora.

Aseguran nuestras fuentes que tras la tensa comida en la estación María Zambrano, Antonio Sevilla fue puesto al corriente de los planes de Smith y también de que se contaba con él para presidir la gestora. Jugaba a su favor su personalidad manipulable, su lacayismo genético y su perfil liliputiense. El hotelero no informó a Lara de sus planes. También Patricia Rueda estaba al tanto. De entre todos los pillastres que han participado en esta historia de tretas y engaños, quizás haya sido ella la peor parada. Nos lo cuenta así un ex dirigente del partido, actualmente fuera de Vox: “Barbie terminará pagándolo caro y puede que sea la siguiente en ser sacrificada; ha pasado de ser la niña bonita de Vox Málaga a que muchos afiliados la odien, ya que han descubierto su verdadera cara”.

Lo único que los hombres de negro de Smith no habían previsto, y por eso pueden leer esta narración, era la aparición en escena de Alerta Digital, que se ha convertido en la voz de los afiliados engañados. Cuando las tretas y mentiras llegan a un partido como Vox, todo se vuelve feo. El partido que venía a regenerar la política, se está convirtiendo en más de lo mismo.

En esas condiciones de control totalitario del poder por parte de la Vicesecretaria de Organización nacional, sin haber sido elegida por ningún afiliado malagueño, anteponiéndose las querencias personales en el nombramiento de cargos, es imposible gestionar nada de forma eficaz. Ni siquiera de forma decente.

La situación requeriría la inmediata intervención de Santiago Abascal. Culpamos a Ortega Smith de este desastre, pero en mayor medida a la diputada sin escrúpulos políticos que da las órdenes atendiendo al interés de unos pocos.

Los afiliados no cuentan nada, son permanentemente ninguneados y vejados. Los afiliados no pueden ser cómplices de esta situación ni vivir con la indignidad de que gente tan despreciable como “Barbie”, como Jacobo Vázquez, como Marcos Cruz, como Tomás Fernández, como Antonio Sevilla… manden sobre todos ellos.