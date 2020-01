Revilla no deja margen de error

Los cálculos de Moncloa para hacer presidente a Pedro Sánchez resultan tan precisos y escasos que cualquier movimiento de última hora puede hacer fracasar su intento de revalidar su cargo. Según la previsión, el candidato socialista obtendrá, en segunda votación, 167 «síes» frente a 165 «noes». Una victoria tan ajustada para los que puede peligrar si tan solo dos de sus presumibles apoyos varían. Una vez confirmada la abstención de ERC, el voto de Teruel Existe o el del BNG se torna imprescindible. Ayer, el partido cántabro confirmaba que el PSOE no tiene margen de error al asegurar su «no» tras ratificarse el acuerdo con los independentistas. El partido de Ana Oramas tampoco le facilitará la gobernabilidad. Sin el «sí» de estos partidos, Sánchez no sería presidente. Para no dar por perdida la investidura, Bildu tendría que virar de la abstención al «sí».

¿Cuándo será investido Pedro Sánchez?

El candidato socialista no contará con el apoyo de la cámara en la primera votación del 5 de enero, al necesitar recabar la mayoría absoluta, 176 escaños. Deberá someterse a una segunda votación, 48 horas después. El 7 de enero se prevé que Sánchez consiga ser nombrado presidente al obtener tan solo dos votos más afirmativos que negativos.

¿Cuántos apoyos tiene Pedro Sánchez a día de hoy?

Hoy por hoy solo cuenta con el apoyo garantizado de Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2), Compromís (1) y Nueva Canaria (1). Un total de 165 escaños más las 13 abstenciones de ERC que resultan insuficientes en primera votación. Moncloa espera también el voto del BNG y de Teruel Existe.

¿Qué partidos votarán en contra?

El PSOE cuenta ya con un número fijo de «noes». Son 165 escaños los que no facilitarán la investidura: PP (88), Vox (52), Cs (10), JxCat (8), CUP (2), Navarra Suma (2), Foro Asturias (1) , Coalición Canaria (1) y el PRC.

¿Cuántos apoyos necesita para ser investido el 7 de enero?

Pedro Sánchez necesita convencer a todos los partidos regionalistas para resultar elegido en «segunda vuelta». Debe contar con más votos a favor que en contra. La clave, por tanto, no se encuentra tan solo en la abstención de ERC (13) y Bildu (5), sino que necesita el voto a favor de BNG (1) o el de Teruel Existe (1). Nueva Canaria ya ha confirmado su apoyo, mientras que Coalición Canaria (1) y PRC (1) votarán en contra. Sin estas abstenciones, Sánchez necesitaría contar con el voto afirmativo de los cinco escaños de Bildu. La investidura y el Gobierno de España estaría en manos del partido proetarra.

Para evitar ese escenario, el PSOE ultima en estos días las negociaciones con los regionalistas, que se alargará entre hoy y mañana una vez que el acuerdo de ERC contemple vía abierta a la celebración de referéndums.

¿Es la investidura más ajustada?

Sí. El candidato socialista será investido el próximo martes sin a penas margen numérico y con un respaldo muy ajustado de la Cámara. Lo hará con 167 votos a favor y 165 en contra. Felipe González registró el mayor número de votos a favor en 1982, con el respaldo de 207 diputados, mientras que Aznar se hizo con 202 síes en el 2000. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero también fue investido con un espacio de maniobra bastante pobre, con 169 «síes», 158 «noes» y 23 abstenciones.

¿Cuánto costará la investidura de Sánchez?

Convocar a los diputados y a la plantilla del Congreso en fin de semana elevará el coste del debate. Según confirmaron fuentes de la Cámara se contará «lógicamente» con todo el personal imprescindible para celebrar el Pleno de investidura, que incluye tanto al cuerpo de ujieres como al resto de la plantilla de la Cámara Baja. Muchos de ellos, tendrán que interrumpir sus vacaciones navideñas ya que tienen la obligación de acudir a su puesto de trabajo cuando sean requeridos. Todos ellos serán recompensados económicamente o con días de permiso. No obstante, estas mismas fuentes reconocen que se tratará de condensar la mayor parte del debate en la jornada del sábado para que el domingo solo se necesite la mañana para realizar la primera votación del candidato. Por otro lado, no hay que olvidar que el 89% del total de los diputados del hemiciclo son de fuera de Madrid por lo que tendrán que desplazarse hasta la capital el día 5 para participar en el Pleno. Un desplazamiento que corre a cuenta del Presupuesto del Congreso. Además, muchos de ellos regresarán a sus provincias tras la primera votación del domingo para pasar la noche y día de Reyes con su familia, y volverán el martes para la segunda votación, lo que supondrá un incremento del presupuesto. Por otro lado, dadas las fechas en las que nos encontramos, de gran volumen de traslados, los billetes se encarecen y más aún con tan poco margen. Además, los diputados no contarán con el beneficio del que sí disponen en otras ocasiones cuando se alojan en hoteles madrileños; la llamada «tarifa de diputado», estancias más baratas para sus señorías, según los convenios que el Congreso mantiene con ciertos establecimientos.

¿Alguna vez se ha celebrado el Pleno en festivo?

Hasta la fecha ningún presidente del Gobierno había situado su debate de investidura en día festivo. Solo hay dos precedentes de pleno de investidura en sábado pero ninguno en domingo y nunca en Navidad. En 1996, el sábado 4 de mayo Aznar fue elegido presidente y el 29 de octubre de 2016 Rajoy fue reelegido. Ambos plenos fueron cortos, al contrario de lo que se espera este sábado, que se prolongará durante toda la sesión para que el domingo simplemente se lleve a cabo la votación.