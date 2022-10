Robles pide unidad ante la guerra y contra Putin en el Día de la Fiesta Nacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado el Día de las Fuerzas Armadas a las distintas unidades desplegadas en diferentes lugares del mundo. Lo ha hecho mediante una videoconferencia emitida por el canal del Ministerio en Youtube. A esos casi 3.000 hombres y mujeres destacados en misiones por lugares tan dispares como Letonia, Irak, Mali o Líbano, Robles les ha transmitido su reconocimiento y la satisfacción por unos militares que “están entre las mejores manifestaciones de este gran país que es España”.

“Gracias por su entrega y voluntad de servicio. Aunque estén lejos, saben que les sentimos muy cerca, tengo la satisfacción de poder decir que nos sentimos muy bien representados por ustedes, por su compromiso, eficacia y profesionalidad. Estamos con ustedes. Les tenemos muy cerca en el corazón”, ha dicho. En respuesta, distintos oficiales y jefes han informado a la ministra desde sus lugares de destino en distintos lugares del mundo.

Antes, en una entrevista en RNE, Robles ha pedido “orgullo de país” y unidad en el Día de la Fiesta Nacional. “Entiendo que la gente pueda protestar, y lo respeto”, ha respondido la ministra a la pregunta de la posibilidad de abucheos por parte de los asistentes al desfile del 12-O.

Pero inmediatamente ha añadido: “no nos equivoquemos de quién es el enemigo, hay un contexto de guerra provocada por Rusia después de una pandemia terrible con mucho dolor y muertos, nos está tocando vivir una situación muy difícil, en estos momentos hay que dejar atrás las diferencias, poner en valor lo que nos une y estar con los débiles”.

La ministra, magistrada de carrera, ha respondido también a una pregunta sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha incluido el necesario consenso para esta renovación en la idea de unidad. Así, Robles se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que la reciente reunión de Sánchez y Feijoo para renovar el CGPJ tenga resultados positivos.

“Esta crisis tiene una sola razón, no es el cambio de modelo, la Constitución Española habla de un mandato de cinco años y vamos para nueve años sin renovar, lo otro son pretextos, pero quiero pensar, en un día como hoy, que se va a producir la renovación”. “Hoy es día de poner en valor todo lo que nos une, España es un gran país, en momentos difíciles como los que vive el mundo, con una guerra en Europa, todos tenemos que hacer un esfuerzo de unidad”, ha insistdo.

Robles no ha descartado cualquier respuesta por parte de Rusia, más aún teniendo en cuenta, ha dicho, que Putin “es muy consciente de que está perdiendo en el campo de batalla y ante la comunidad internacional”. Moscú se está quedando sin armamento y sin tropas, ha dicho, “está teniendo enormes pérdidas desde el punto de vista vidas humanas, la población rusa está huyendo del frente, y su armamento está empezando a escasear, y eso provoca una fuga hacia delante en una personalidad y un entorno que no admiten, históricamente, la derrota”, ha señalado.

“No podemos descartar que vayan en serio las amenazas nucleares”, ha añadido, antes de aclarar que la inteligencia militar cree que en este momento no hay razones de alarma. Además, ha destacado que son muy importantes, a ese efecto, “las políticas de disuasión”. Las próximas maniobras de la OTAN, que implican armamento nuclear, no son, en todo caso, una reacción a Putin, ha añadido, antes de recordar que España no tiene participación en las mismas.