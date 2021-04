Rocío Monasterio duda de las cartas con una bala en su interior a Iglesias y Marlaska: «Del Gobierno me creo poco»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado sus dudas sobre la carta amenazante con una bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Al ser preguntada por esta carta, la candidata de Vox ha señalado que condena “toda la violencia” y que le hubiera gustado que todos hubieran condenado los ataques contra su partido en Vallecas, pero ha subrayado que del Gobierno “no se creen nada”, en una entrevista en ‘RNE’.

“Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente”, ha afirmado.

“De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado”, ha insistido Monasterio.

En esta línea, ha criticado a la izquierda que prometía “traer igualdad” y “ha dejado tirada a media España”. “Esta es la izquierda de salón que está en Galapagar riéndose de media España”, ha denunciado, a la vez que ha recalcado que “ha abandonado” a los trabajadores.

Iglesias abandona se enfrenta a Monasterio y abandona un debate

Tras estas declaraciones, el debate organizado por la Cadena Ser ha terminado de manera abrupta y anticipada tras abandonar el estudio Pablo Iglesias y, posteriormente, Ángel Gabilondo y Mónica García. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha dejado el plató tras un enfrentamiento con la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio. Además, Iglesias ha afirmado que valorarán no acudir a más debates en los que esté presente la formación que preside Santiago Abascal por, según ha dicho, «amparar el terrorismo» y cuestionar las amenazas recibidas por el exvicepresidente del Gobierno a través de una carta con balas en su interior. Minutos más tarde, tras la pausa publicitaria, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha decidido salir también del debate «en solidaridad» con Iglesias, algo a lo que se ha sumado la representante de Más Madrid, Mónica García.

Iglesias ha señalado que consideraba «gravísimo que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que hayamos recibido esas balas». En una entrevista concedida a TVE, ha asegurado que se planteaban no volver a participar en un debate donde estuviera Vox. «Es inaceptable y nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox. Si una amenaza terrorista la ponen en duda es una prueba más de que no son una fuerza democrática», ha expresado.

Después de ambas entrevistas, tanto Iglesias como Monasterio han coincidido en el debate electoral de la Cadena Ser. Allí, Monasterio, se ha reafirmado en sus valoraciones sobre la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y le ha pedido que se levante y se «largue» del plató. «Digo lo mismo, condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias hubiera condenado la violencia de Vallecas. Que se levante y se vaya usted de aquí», ha lanzado la candidata, ante lo que Iglesias ha decidido abandonar el plató.

Poco tiempo después, Gabilondo ha decidido sumarse al candidato de Unidas Podemos y ha anunciado su intención de dejar de debatir. «Yo me he quedado por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia. Yo esperaba que el señor Iglesias iba a volver. Ha sido directamente amenazado», ha manifestado antes de levantarse. En ese instante, la representante de Más Madrid ha mostrado su acuerdo con Gabilondo y ha dado por finalizado el debate electoral de la SER. «Lo que ha pasado aquí es de una extrema gravedad. Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible para que usted no llegue a la Puerta del Sol de ninguna manera», ha zanjado García dirigiéndose a Monasterio.