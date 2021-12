Rodolfo Hernández irrumpe en el panorama electoral colombiano

De acuerdo a un artículo publicado en la revista SEMANA este 26 de diciembre, pareciera que finalmente se va conformando el panorama electoral en Colombia, que ha estado muy disperso debido a la cantidad variopinta de candidatos. El candidato que podría enfrentar a Gustavo Petro sería el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

Hasta ahora, todas las encuestas ponían a Petro como líder y a Sergio Fajardo en el segundo lugar. Pero el más reciente estudio electoral del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA dio una gran sorpresa: “el ingeniero Hernández se disparó del 4,6 por ciento en octubre al 11 por ciento en diciembre, en la intención de voto. Y más importante aún que esa cifra -añade SEMANA- es la tendencia de crecimiento de Hernández que logró romper la barrera que ninguno había logrado durante los últimos 12 meses para competirle al líder de la Colombia Humana, quien hoy tiene el 25,4 por ciento de la intención de voto”.

La encuesta es relevante por la magnitud de su muestra. “En total, fueron entrevistadas 4.093 personas de manera presencial en sus hogares, en 60 municipios de todas las regiones de Colombia, lo que la convierte en una de las más completas que se haya hecho hasta ahora para el proceso electoral de 2022. El margen de error es de apenas el 1,5 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento. El trabajo de campo fue realizado entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre”.

De acuerdo al reportaje de SEMANA, hay datos interesantes en el crecimiento del ingeniero Hernández que vale destacar en la encuesta del CNC. “Mientras que a Petro lo conoce el 96 por ciento de los encuestados y a Fajardo el 85 por ciento, a Hernández solamente lo conoce el 44 por ciento. Esta cifra es importante porque, a medida que se ha ido dando a conocer, con una de las operaciones en redes sociales más sofisticadas, su intención de voto ha venido subiendo y podría continuar al alza”.

SEMANA explica que Hernández, quien financia su campaña con recursos propios, maneja un “discurso transversal”, no cae en el juego de izquierda o de derecha. “Él ha tomado como bandera la lucha contra la corrupción y ha hostigado a sus rivales, etiquetándolos como “politiqueros”, a tal punto que es el único candidato presidencial que les dijo no a todas las coaliciones, a las que calificó de corruptas y de ser un negocio que solo les da plata a los políticos”.

Llama la atención que el candidato del partido de Uribe, Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, no termina de despegar en las encuestas, y cuenta actualmente con el 6,4% de la intención de voto. Para algunos analistas, su campaña se asemeja a la del candidato del partido de Piñera en las recientes elecciones de Chile, Sebastián Sichel, porque su estrategia comunicacional no anima, no atrae a los electores. Para subir en las encuestas, Zuluaga tendría que ser más combativo frente a la amenaza que significa el abanderado del Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro.

No está claro aún si Hernández pasará o no a la segunda vuelta, pero al menos el panorama electoral comienza a definirse. En tal sentido hay que considerar que el peor escenario es el de la indefinición del sector que enfrentará a Petro y -según la encuesta a la que hemos hecho referencia- tal vaguedad comienza a despejarse. Quedan cinco meses por delante para ver hacia donde se inclina la balanza.