Rosa Díez tacha a Sánchez de «gentuza»: «Es como un escorpión, su instinto primario es el de dividir a los españoles»

La exdiputada Rosa Díez cree que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez mantiene su objetivo de dividir a los españoles pese a encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria por la crisis del coronavirus. Díez ha señalado que «Sánchez es como un escorpión, su instinto primario es conseguir la división de los españoles». Además, ha recalcado también que «el instinto primario de Podemos es el de destruir para quedarse con la desolación y gestionarla».

Díez no ha dudado en tildar a Sánchez e Iglesias de «gentuza» y critica que hayan querido usar políticamente el bonito gesto de los ciudadanos saliendo al balcón para aplaudir a los sanitarios para reconvertirlo en una protesta contra el Rey. «Está toda España confinada y haciendo un esfuerzo sobrehumano y este Gobierno se está comportando como unos indecentes. Quieren manipular lo bueno de los balcones sesgadamente y de una manera asquerosa y quieren seguir rompiéndonos. No se lo podemos perdonar», ha dicho.

Díez también ha puesto el acento en la situación de muchos españoles que, fruto de esta crisis, no podrán pagar el alquiler de sus casas. En las medidas adoptadas por el Gobierno, no hay ninguna solución ante esta situación. «Gestionar la moratoria de los alquileres es más complicada porque algunos dueños viven de ese pago. Pero en España mucha gente vive de alquiler porque no puede pedir una hipoteca. Y no se le puede dejar tirada», ha avisado.

Por último, la exdiputada considera que el Gobierno «ha enfrentado tarde y mal la crisis sanitaria y están abordando mal la crisis económica».