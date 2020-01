Rufián humilla y amenaza a Sánchez: “Si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura”

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía investidura mientras a las puertas del Congreso de los Diputados se manifestaban miles de personas “por el futuro de una España unida”. Esta desconfianza en el futuro Ejecutivo ha marcado el debate tras el acuerdo con ERC y hacerse público lo prometido por los socialistas. A media mañana, los republicanos confirmaban que facilitarán la investidura, pese a que habían amenazado con cambiar el sentido de su voto tras las resoluciones de la Junta Electoral Central, que ha decidido destituir a Quim Torra e inhabilitar a Oriol Junqueras.

Pero uno de los momentos clave de la jornada llegaba por la tarde de la mano del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que, sabedor de la fuerza de sus trece escaños en el hemiciclo para la conformación del Gobierno, ha arremetido duramente contra el candidato: «Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España en una mesa y lo hemos hecho«. Así, tras recordarle sus «bandazos» y cambios de criterio con la causa independentista, le ha humillado y amenazado: «Si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura«.

Rufián empezó justificando la abstención de su formación a la investidura de Sánchez acusando a la derecha de «dar un golpe de estado» en Cataluña a través de estas decisiones de la JEC, que ha calificado de «golpe de estado de libro» y de «salvajada», pero el grueso de su discurso se dirigió hacia el futuro presidente del Gobierno, al que recordó que «o cumple el pacto, con la amnistía de los presos y el referéndum de autodeterminación o automáticamente se acaba la legislatura».

Rufián ha recordado que ERC ya lo ha hecho «antes» y «puede volver a hacerlo», porque si la creación de esta mesa no se cumple, ha dicho subiendo el tono en clave amenazante, «no se estará estafando a un partido, sino al pueblo de Cataluña».

Sánchez, amedrentado, respondía que cumplirá y se creará la mesa de negociación entre gobiernos sobre Cataluña: «La comisión se va a crear, no vamos a tener por esta parte ese problema». Claramente superado por el tono y el discurso del portavoz de Esquerra, ha defendido la necesidad de dar ese «paso importante y necesario».

En clave independentista

Pero antes, por la mañana, aparentemente tranquilo hasta que tuvo que responder a los diferentes líderes de la oposición, es de destacar que Pedro Sánchez ha leído prácticamente todas sus intervenciones, incluidas las réplicas. En ellas ha dejado perfectamente clara su dependencia de los separatistas, por un lado, y de los comunistas, por otro, protagonizando el eje de su discurso las peticiones territoriales de ERC, así como las económicas de Podemos.

Sánchez no ha dejado de hacer guiños al independentismo. En clave separatista, se ha referido al secesionismo catalán como «conflicto político»; ha anunciado que habrá una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el de Cataluña y ha indicado que es necesario «dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor ha causado en Cataluña» y retomar la vía política.

El candidato socialista ha dibujado la cohesión territorial como uno de los ejes del próximo Ejecutivo, destacando que «no se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno elegido democráticamente por los españoles» al tiempo que hablaba de «paciencia» y «templanza» como recetas para vertebrar «una España diversa», que no ha acabado de aclarar qué significa.

Sánchez ha defendido que “los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza” y ha apostado por “recomenzar”, por retomar el diálogo -”dentro de la Constitución”, ha tenido que aclarar- “en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse”.

Las medidas económicas de Iglesias y contra la Iglesia

El presidente del Gobierno, ya por poco tiempo en funciones, ha tebido que adoptar el programa económico y social de Podemos. Con el viejo mantra de “combatir la desigualdad”, Sánchez ha anunciado “un ingreso mínimo vital para las personas más vulnerables”, entre otras medidas ya conocidas como que regulará los precios del alquiler y revalorizará las pensiones.

Por supuesto, el discurso feminista, el ataque a las rentas más altas, a la ultraderecha, al franquismo y, sobre todo, las críticas contra la Iglesia católica han originado la ovación de la bancada progresista al anunciar que tomará las medidas legales oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido “inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.

Además, entre las medidas económicas, ha recordado lo que hará en el Gobierno: Derogación de la reforma laboral de 2012, un salario mínimo que represente el 60% del salario medio, aumento del tipo impositivo para grandes corporaciones, aumento del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, lucha contra la emergencia climática, ley de Bienestar Animal, un modelo de RTVE plural, independiente, pública y transparente, acuerdo por la racionalización de horarios, completar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, derogar la LOMCE, Ley de Regulación de la Eutanasia y el apoyo a la adopción por familias LGTBI.

La desinformación y el franquismo

Especialmente llamativo ha resultado, hasta el punto de que ha arrancado la carcajada y aplausos de todo el hemiciclo, unos por estar de acuerdo y otros por no creérselo, cuando Sánchez, que se caracteriza por no rendir cuentas ante la prensa, no aceptar preguntas cuando comparece, que son las menos de las veces, ha anunciado una Estrategia Nacional para la lucha contra la desinformación.

No ha llamado la atención, por el contrario, que el líder del PSOE presumiera una vez más de la exhumación de Franco. Un «hecho simbólico» que ha servido, ha dicho, para «fortalecer a la democracia española». En este contexto, ha resaltado además que se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento de las víctimas del exilio. Igualmente ha avanzado que el Gobierno tratará de recuperar el pazo de Meirás, actualmente propiedad de la familia Franco, como patrimonio público.

Casado a Sánchez: “¿Usted duerme bien?”

El líder del PP, Pablo Casado, empezaba con críticas a los “socios” del candidato socialista y al «Gobierno de pesadilla» que pretende formar para empezar un bronco rifi-rafe con Sánchez. «¿Usted duerme bien?, ¿ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño tras el espectáculo bochornoso de sus socios de investidura?«, preguntaba el jefe de la oposición que ha pedido al presidente en funciones que active el artículo 155 si Torra no acata la decisión de la JEC.

En los mismos términos, Casado apuntaba que creía que “el procés había acabado con la justicia» y, sin embargo, Sánchez va a ser el responsable de “resucitarlo” y era contundente: “Los comunistas, los populistas, los independentistas y los batasunos comandados por el PSOE, perderán. El problema de España no es que falte democracia, sino que usted negocia contra los que atentan contra la democracia”.

Al respecto de la celebración de una consulta solo en Cataluña, compromiso de Sánchez con los separatistas, el presidente del PP le ha advertido: “Usted podrá engañar a nuestra nación, pero no podrá acabar con ella. No le quepa la menor duda, ganaremos, y ustedes perderán”.

Abascal: “emboscada a la Constitución”

En su condición de tercera fuerza en número de escaños, el presidente de Vox, Santiago Abascal, hacía uso del turno de palabra para, en su habitual tono bronco hacia el jefe del Ejecutivo socialista, acusarle de ser un “fraude, un mentiroso, un estafador y un personaje sin escrúpulos” que “sometiendo a las instituciones democráticas, es capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en La Moncloa».

Y ha continuado recordándole cuando decía que nunca pactaría con ERC: «Hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que las de un actor profesional». Pero sobre el problema catalán, Abascal ha vuelto a pedir la detención del presidente de la Generalidad, Quim Torra, por «rebeldía» y «desobediencia», aunque «en España no hay ley por necesidades de la investidura del señor Sánchez».

«En el señor Sánchez todo es fraude desde su tesis hasta el discurso que ha interpretado hoy, que es una estafa a los votantes», ha subrayado Abascal, que , por si había alguna duda, ha dejado claro que no apoyará una investidura que ha calificado de «clandestina», «traición navideña» y «emboscada a la Constitución».

Iglesias da las gracias los presos y exiliados

Y llegó el turno del líder de Unidas Podemos, futuro vicepresidente del Gobierno si nada se tuerce. Pablo Iglesias, como se esperaba, ha hecho una cerrada defensa de todas las tesis de Sánchez y ha coincidido en que considera fundamental cerrar la vía judicial en Cataluña. Sin citarlo, el responsable de la formación morada, que empezó de forma sosegada y acabó dando un mitin, ha agradecido a Oriol Junqueras su posición favorable al acuerdo que permitirá la investidura del candidato del PSOE.

Elogiado, por tanto, a los líderes separatistas catalanes “en prisión y en el exilio”, el futuro vicepresidente del Gobierno de España ha dicho que “Europa ha dejado clara la inviabilidad de una solución judicial al conflicto en Cataluña”. Para cocluir su mensaje a favor del independentismo, pero también social, dijo: “Hay valores sociales que nos unen para afrontar juntos retos y mejorar la vida de la gente, independientemente de la lengua que se hable”.

JxCat: “Sánchez, el de los 1.000 rostros”

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, en su turno de palabra ha sido especialmente dura con Pedro Sánchez: «Pedro Sánchez, el de los 1.000 rostros, se ha presentado hoy ante nosotros dócil, conciliador y dialogante, pero ¿ante quién estamos realmente?». Además, la independentista le ha recordado que “no ha mencionado la decisión de la Junta Electoral” sobre Quim Torra en ningún momento de su discurso.

Igualmente, Borrás ha acusado a Sánchez de haber gobernado mediante “abusos enmascarados de política” y ha concluido acusándole: “Los nacionalistas son ustedes, aunque no lo sepan”.

Oramas, la sorpresa, votará en contra

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, votará en contra de la investidura de Sánchez pese a que su formación había adelantado que se abstendría tras decidirlo por unanimidad y tras considerar «claramente insuficiente» la propuesta de acuerdo que le había remitido el PSOE. No altera esta decisión las cuentas del candidato, pero si se repite la ausencia de Íñigo Errejón este domingo, que no ha acudido este sábado al Pleno por encontrarse enfermo, sí podría darse la sorpresa.

Oramas ha acusado a Sánchez por pactar con quienes «no quieren ser españoles» y quieren destruirla y opina: «Se está inaugurando la demolición del Estado. Un absurdo que protagoniza la izquierda constitucional por ambición y que permite la derecha constitucional por egoísmo electoral. Se arrodilla usted ante el secesionismo, ha negociado con los partidos que declararon unilateralmente la república catalana y está dispuesto a abrir un diálogo bilateral entre España y Cataluña, el mayor triunfo para los secesionistas. No, no y mil veces no. No pienso traicionar a este país ni a sus ciudadanos».

Cs: «Defiende a quienes están dando un golpe de estado»

Tocaba el turno de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en su primera intervención tras el la salida de Albert Rivera de la formación, acusaba a Sánchez de defender a los que están dando un golpe de Estado en Cataluña: «Usted está atacando a los jueces y defendiendo a quienes están dando un golpe de Estado. ¿Usted cree que merece la pena todo esto para llegar a La Moncloa?».

Tras insistir en que Sánchez se va a marchar del Congreso sin explicar a qué se refería Rufián con eso de «la amnisía y el referéndum», mantuvo el tono de ataque: «De cada decisión que traigan al Congreso los nacionalistas van a sacar tajada y no van a pensar en los retos de futuro. Van a pensar solo en su agenda nacionalista. Solo hay que ver el acuerdo con el PNV».

Arrimadas desmentía alguno de los tópicos de Sánchez: «No es cierto que los españoles dijeran en las urnas que este era el acuerdo que se tenía que aprobar. Si el señor Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no podía hacer un Gobierno de coalición con Podemos y con el independentismo nunca».

Al tiempo que «al menos un valiente entre los diputados socialistas» para votar contra la investidura para evitar que prospere el pacto con populistas y separatistas, concluía: «Usted no ha defendido unos principios porque no tiene. No está aquí para defender un proyecto para España porque no tiene. Está aquí para defender una silla y un colchón en La Moncloa».

El PNV apoya para dar estabilidad

Cerraba la maratoniana jornada el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que, favorable a la investidura, ha destacado que darán un voto favorable a Sánchez «por responsabilidad», con un «gesto excepcional» por las circunstancias del país. Ha insistido en que le apoyarán «con todas las consecuencias» en «un compromiso que no acaba en la investidura» porque se necesita estabilidad y un Gobierno «mínimamente sólido».

Esteban cree que el futuro Gobierno está en condiciones de «abrir paso a un país que deje de mirar al pasado, a los poderes fácticos y al inmovilismo». Pese a reconocer que «tampoco se lo van a poner fácil las presiones mediáticas y desde los ámbitos económicos», ha animado a Sánchez a tener «el arrojo suficiente para avanzar por puertas que todavía no se han explorado».

Tras pedir que se abandone «la judicialización de la política» y apuntaba que solucionar la crisis territorial exige la necesidad de «reconocer que en la ciudadanía existen diferentes sentimientos» nacionales, por lo que la única vía «es el diálogo y el acuerdo».