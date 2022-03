Rusia dice no ver 'ningún deseo' de Ucrania de solucionar el conflicto

Rusia no ve «ningún deseo por parte de Ucrania de intentar encontrar una solución legítima y equilibrada a los problemas entre ambos países”, dijo Gennady Gatilov, embajador ruso ante Naciones Unidas en Ginebra, en una entrevista con la televisión libanesa emitida el martes.

Gatilov afirmó que Rusia «apoya la diplomacia basada en el respeto de las posiciones de todos los países y la igualdad, pero por ahora no lo vemos», según lo citó la agencia de noticias rusa RIA en la entrevista.

Los negociadores rusos y ucranianos celebraron el lunes una primera ronda de conversaciones tras la invasión rusa de su vecino el 24 de febrero, sin embargo, no lograron avances sustanciales, limitándose a acordar un nuevo encuentro. No se fijó ninguna fecha para una segunda ronda.

Gatilov también dijo que había llegado el momento de retirar las armas nucleares de Europa Occidental y Oriental, según RIA. Aparte de Rusia, las otras potencias europeas con armas nucleares son Francia y Reino Unido, ambas miembros de la OTAN junto con Estados Unidos.

Exclusive | #Russia's Ambassador to #UN Gennady Gatilov to #AlMayadeen: We have been demanding the #US to remove its weapons from our borders as they pose threat to our security. @GGatilov pic.twitter.com/DKFyFoZ4H7

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 1, 2022