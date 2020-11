Salud Anguita, choriza, saca tus sucias manos de Málaga

AR.- Para qué nos vamos a andar con rodeos, Salud Anguita, eres una patente choriza, que no vales para nada y por eso necesitas imponer tu triste autoridad entre la pobre gente de Vox en Benalmádena. Te has aliado con la concejala Gema Carrillo, que tiene en contra a la mayoría de los militantes, que ni la tragan ni te tragan a ti, inútil. Triste papelón el de tener que soportar la falsa autoridad moral de gente como tu. Estoy seguro que no serías nada en la vida de no ser por la política. Gente como tu es la que execra la actividad partidaria. Porque tu, de chiringuito en chiringuito y tiro porque me toca, que nunca has dado un palo al agua, que nunca has pagado una nómina, alma de cántaro, que te pasaste a Vox cuando llevabas tiempo amancebada políticamente con Ciudadanos, eres la mejor prueba del por qué nadie con peso, y que no necesite económicamente de la política como para confinar su dignidad, admitiría estar bajo tus órdenes. Se apunta que quien te puso en ese cargo intermunicipal que ejerces desde Jaén, ni aceitunera ni altiva, fue Javier Ortega, que todo lo que tiene de alto lo tiene de tonto, un abogado sin clientes, un niño de papá. ¡Qué triste condición la de tener que soportarte!

Tu autoridad moral es para mi la de un lagarto. Algo no me cuadra de Vox cuando deja que impongas esa falta autoridad moral a personas que valen mil veces más que tu. Si quieres saber cuáles son nuestras fuentes, ten el valor de llamarme y deja de intimidar a la pobre gente que se debe a ti por mil cochinos euros.

Debo admitir, Salud Anguita, que tu doble fondo político me fascina. Te retiraste de las elecciones internas de Vox en Jaén cuando la sabías perdida, y tuviste el cuajo, o la poca vergüenza, de vender ese gesto como un acto de generosidad con el partido.

Me pregunto qué vio en ti tu partido pese a los trazos oscuros de tu biografía. Porque la persona que parece tener el poder y deshacer en los grupos municipales de Vox en Málaga, en 2009 tuvo un incidente en un supermercado. Junto a su marido, fue sorprendida en un Hipercor de la ciudad de Granada por un vigilante de seguridad cuando intentaba abandonar el comercio sin abonar la cuantía de los productos que llevaba, según el escrito de denuncia. La vicesecretaria de implantación territorial a nivel nacional fue detenida por la Policía, aunque la liberaría rápidamente por no tener un familiar en Granada que se hiciera cargo de su hija.

El juicio a Anguita tuvo lugar en el Juzgado Penal número 3 de Granada, según informó Vozpópuli. Anguita negó los hechos y rechazó el atestado policial e incluso dudó de su veracidad.

Además, Anguita presentó una denuncia por acoso contra un individuo, A.A.S.O., que la había señalado públicamente por este asunto, difundiendo en redes sociales un fragmento del atestado en el que aparece su nombre con el apellido de su marido.

En esta denuncia, lamentaba que se difundieran “informaciones falsas”. Anguita criticó que una persona publicara “parte de un documento que puede ser parte de una diligencia policial donde figura el nombre de María Salud Anguita Colomo, dando a entender que es ella”.

En 2017 la actual dirigente de Vox fichó por el partido verde tras abandonar las filas de Ciudadanos.

¡Conmovedor, Salud Anguita! Preferiría hacerme el harakiri antes de que mi vida dependiese un átomo de la tuya.