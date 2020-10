Salud, pesetas y amor, por Manuel Castells

La pandemia sigue su marcha imparable en casi todo el mundo. Y en Europa, más aún. Con su estela de destrucción, enfermedad y muerte. La superaremos, no hay duda. La cuestión es cuándo y a qué coste. Y para ello necesitamos ciencia y paciencia. ­Algunas cosas sabemos del virus. Y en par­ticular cómo se transmite: por contacto inter-personal próximo, ya sea físico o por aerosoles. Por consiguiente, también sabemos la ­forma de detener su transmisión masiva: limitar la proximidad física entre humanos y sobre todo los contactos cercanos (qué tocones somos, madre mía…). Es decir, confinamiento total o parcial, en dos modalidades: autoconfinamiento o imperativo legal. Por ejemplo, al final del estado de alarma en nuestro país, a fines de junio, habíamos doblegado la pandemia.

Como también lo han hecho de forma más estable algunos otros países, no muchos: tales como China, Corea, Nueva Zelanda, Noruega. Y también, aunque en menor grado, Uruguay, para que no se diga que los hispanos no somos capaces. Uruguay, por su civilidad ­tradicional (menos algún periodo de brutal dictadura), su nivel de educación y su conciencia social, sigue siendo la excepción en América Latina, aunque ahora tenga un Gobierno de derecha.

Si un país desescala por ansiedad económica antes de tiempo, sectores enteros se hunden, como el turismo

En todos los casos el factor determinante del control de la pandemia ha sido la res­tricción de las relaciones sociales y la limitación drástica de la movilidad. Y es por eso que, en cuanto llegó con intensidad inusitada la s­egunda oleada a Europa, los gobiernos están reaccionando con medidas extremas, como el toque de queda en París o la creación, en ­países tan sensatos como Bélgica (con Bruselas, capital europea del contagio en estos momentos), de “burbujas de personas afines”, en que pueden estar cuatro personas juntas, pero las mismas cuatro durante el tiempo que duren las medidas restrictivas. No hay otra forma de frenar la pandemia, pese a quien pese, mientras no exista una vacuna probada y eficaz. Pero aquí es donde se ha planteado un dilema dramático y aparentemente irresoluble: ¿prioridad a la salud o a la economía?

Si no se cierran actividades físicamente interactivas, se acelera la pandemia, según la lógica de redes. Y si se cierran, interrumpiendo la conexión en esas redes, pasamos de la pandemia a la anemia económica y social. De ahí los titubeos constantes de las políticas pú­blicas. Abrimos un poco, cerramos un poquito, abrimos más, cerramos de repente, desconcertando a mucha gente, sembrando la ruina en miles de pequeñas empresas y suscitando el paro temporal o permanente de millones de trabajadores, mientras las familias agotan sus ahorros, se retrae el consumo y se profundiza la crisis.

Pero ¿es realmente cierto ese dilema? ¿No hay un término de esa ecuación que tenga prioridad en su solución? Observemos la experiencia. China, origen de la pandemia, aplicó medidas tremendamente restrictivas, primero en Wuhan y su provincia (65 millones de habitantes), luego, en el país allí donde hizo falta. Y llevan siete meses con la pandemia controlada. Con restricciones inmediatas al menor brote. Allá donde sea. Con la salud asegurada, se reactivó la economía ayudada por el Estado, primero la obra pública y la sanidad, luego las exportaciones, luego el consumo interno. Y ahora está creciendo a casi un 5%, contribuyendo a relanzar la economía mundial a medio plazo. Ciertamente, es un régimen autoritario, pero por eso también incluyo en la observación a países tan democráticos como Nueva Zelanda, que, mediante medidas persuasivas, ha tenido menos de 20 muertos y ha mantenido el empleo a partir de la seguridad sanitaria. En cambio, si un país desescala por ansiedad económica antes de tiempo, sectores enteros se hunden, como el turismo, porque nadie quiere ir a pasar las vacaciones con el virus. O sea, que sin salud no hay pesetas. No hay nada en realidad. Y las pesetas llegarán, pero a su tiempo.

Pero hay una presión aún más fuerte que la económica para no aceptar las restricciones, ni aunque sean de obligado cumplimiento: nuestras emociones. ¿Para qué vivir si no puedo abrazar a los seres queridos o ir a tomar unas copas con los amigos? Jóvenes y menos jóvenes nos aferramos a la expresión de nuestra alegría o al consuelo de nuestras penas como siempre lo hemos hecho los humanos. Sean los bares de Granada (y no la universidad) o las plazas de Barcelona, como la explanada del Macba cuando se cerraron los bares. O los pubs de Liverpool o los cafés de París o las cervecerías alemanas, que alimentan un negacionismo práctico en que lo de menos es el temor al virus, porque eso siempre le pasa a otros . De poco sirven en ese caso las llamadas a la conciencia cívica o la cobertura mediática sobre los irresponsable s. Porque en el fondo aún no nos lo creemos, seguimos pensando, como dicen los estudios sobre la dimensión psicológica de la pandemia, que todo esto es irreal, que es una pesadilla de la que vamos a despertar. O una manipulación de los poderes ocultos y menos ocultos. Porque aceptarlo como una nueva normalidad se nos hará insoportable a menos que empecemos a transitar, desde ya, a otras formas de vida en que no dependamos tanto de beber juntos para poder compartir emociones.

Tal vez la exploración de múltiples formas de la experiencia, incluyendo un universo ­digital hasta ahora reducido a pobres di­mensiones comercializadas o nuestra búsqueda interior o la reconexión con la naturaleza puedan ir serenando nuestra ansiedad mientras esperamos la vacuna de todos nuestros males.