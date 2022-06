Sánchez anuncia que el nuevo decreto anticrisis estará vigente hasta final de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el nuevo decreto anticrisis de respuesta a la guerra en Ucrania que se aprobará este sábado en una reunión urgente del Consejo de Ministros tendrá una duración de seis meses con el fin de garantizar una mayor estabilidad a los beneficiarios de las ayudas. El primer decreto tenía un periodo de vigencia de sólo 3 meses y caduca el 30 de junio.

«Lo que sí que les puedo adelantar es que esas medidas no tendrán una duración de tres meses, sino que se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año«, ha dicho el presidente del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo Europeo celebrado este viernes en Bruselas.

La decisión de ampliar los plazos del decreto se ha adoptado tras evaluar los resultados del primero y consultarlo con los sectores afectados y con las fuerzas políticas, ha agregado.

[Pedro Sánchez enmienda a Teresa Ribera y rebaja el IVA de la luz del 10% al 5%]

Al margen de esta novedad, Sánchez ha eludido desvelar qué medidas adicionales incluirá la norma, más allá de la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% que anunció en el Congreso el miércoles pasado. En este sentido, no ha querido contestar si incluirá el cheque de 300 euros para los hogares más vulnerables que reclama su socio de coalición, Unidas Podemos.

«Sabemos que la inflación está alta, pero este Gobierno sabe muy bien para quién Gobierna. Y sabemos muy bien que hay otros sectores que lo que quieren es mantener un estatus quo y unos privilegios. Pero eso este Gobierno no lo va a hacer», ha dicho el presidente del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo Europeo celebrado este viernes en Bruselas.

[Guerra en el Gobierno por la política social: Podemos conoció 5 minutos antes que se iba a rebajar la luz]

«Sabemos para quién gobernamos. Gobernamos para proteger a las familias, que han devenido mucho más vulnerables como consecuencia del alza de los precios de la energía, de los precios de los alimentos, en definitiva, del coste de la vida. En segundo lugar, lo que hacemos es plantear rebajas fiscales selectivas y ayudas específicas a aquellos sectores más afectados, como puede ser el sector de los transportes o los sectores vinculados con la actividad primaria», ha insistido.

No habrá adelanto electoral

En su comparecencia en Bruselas, la primera rueda de prensa desde los comicios en Andalucía, Sánchez se ha negado a hacer ninguna autocrítica por los malos resultados del PSOE. Además, ha descartado que el fiasco electoral vaya a desencadenar una remodelación de su Ejecutivo o un final precipitado de legislatura.

«Espero que no sea noticia, porque lo he dicho cada vez que me preguntan: la legislatura acabará cuando tiene que acabar, en diciembre de 2023«, ha asegurado Sánchez. «Necesitamos una estabilidad política, institucional, en nuestro país y el Gobierno la ofrece y la garantiza», argumenta el presidente.

«Por mucho ruido que haya, por muchas turbulencias que haya -provocadas o no provocadas- este Gobierno es un Gobierno que tiene una hoja legislativa de transformación y de protección social, y de respuesta a dos crisis tan importantes como es la del Covid y la de la guerra, basada en la solidaridad y en la justicia social», ha agregado.

Por otro lado, Sánchez ha justificado en Bruselas la ‘contrarreforma’ legal promovida por el PSOE con el fin de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puedan nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional por la necesidad de evitar un nuevo bloqueo que afecte al máximo intérprete de la Carta Magna.

«Desgraciadamente llevamos 36 meses de bloqueo por parte del Partido Popular -32 meses con el señor Casado y 4 meses ahora con el señor Feijóo- en donde el principal partido de la oposición se ha declarado en rebeldía constitucional, no cumple con la Constitución. Y cada vez que puede pone nuevas excusas», sostiene el presidente.

«Este bloqueo no puede implicar el bloqueo de otra institución como es el Tribunal Constitucional. Y por tanto lo que estamos haciendo es tratar de renovar los magistrados del Tribunal Constitucional y de que el Tribunal Constitucional no caiga en el bloqueo por el empeño del PP de continuar bloqueando el CGPJ», ha dicho Sánchez.

Sigue los temas que te interesan