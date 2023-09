Sánchez anuncia que no podrá ir a Nueva Delhi a la cumbre del G20 por dar positivo en Covid

Sánchez anuncia que no podrá ir a Nueva Delhi a la cumbre...

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no podrá participar en la reunión anual del G20 por haber dado positivo en Covid. El líder socialista tenía previsto viajar en las próximas horas a la capital de India, Nueva Delhi, pese a estar en funciones. Es la segunda vez que Sánchez se contagia por coronavirus. La primera fue hace casi un año, el 25 de septiembre de 2022, cuando tenía previsto participar en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona).

Este periódico ya avanzó semanas atrás que, pese a estar en funciones, no permitía al Rey Felipe VI acudir a la cumbre, como sí habían hecho Mariano Rajoy, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Todos delegaron en distintas ocasiones en Juan Carlos I. Sánchez, prácticamente nunca ha permitido a Felipe VI representar a España en una cumbre similar. En esta ocasión, tras su contagio, ha delegado la representación española en la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Ha sido el mismo jefe del Ejecutivo en funciones, a través de sus redes sociales, quien ha comunicado su contagio. «Esta tarde he dado positivo en Covid y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien. España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación», ha expresado hace unos minutos.

En las últimas horas Moncloa había informado que Sánchez no tenía intención de reunirse con la delegación de Arabia Saudí, presente en el G-20 de este fin de semana, para hablar de la entrada de Saudi Telecom en la española Telefónic. Una operación que implica la operación del Gobierno. Saudi Telecom se ha convertido en el máximo accionista de Telefónica, por un importe asciende a 2.100 millones de euros.

Fiscal general

Horas antes de dar positivo en Covid, este mediodía, el presidente del Gobierno en funciones ha recibido en el Palacio de La Moncloa al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Ha sido el último acto oficial que ha tenido antes de que sus médicos personales le diagnosticaran el contagio que le impide viajar a Nueva Delhi.

