Sánchez anuncia un real decreto para eliminar trabas y agilizar la gestión de los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un triple anuncio en materia económica y política durante el Foro La Toja que ha clausurado este sábado. El más importante, que “tan pronto como conozcamos el marco europeo de las ayudas” para acometer los estragos producidos por la pandemia, se va a aprobar un real decreto que “eliminará las principales barreras, los principales cuellos de botella operativos de la administración para que la eficacia en la gestión de los fondos europeos sea la que necesitamos”.

Se trata del gran reto al que se enfrenta una administración que muchos expertos consideran envejecida y poco ágil para que España pueda salir de la crisis económica que ha dejado la pandemia con mayor potencia y rapidez. El reto está en la capacidad de España de absorber y gestionar los más de 140.000 millones de euros de este fondo, de los cuales más de 70.000 millones serán en transferencias directas. Y en esta gestión, la eliminación de trabas, de burocracia al fin y al cabo es elemental, como lo es por tanto la colaboración entre administraciones.

“Necesitamos poner en forma nuestras administraciones públicas, que estén preparadas para gestionar esos fondos con agilidad y eficacia desde el primer minuto”

No en vano, el presidente ha anunciado ese real decreto para cuando se conozcan las líneas maestras del plan de recuperación, que en el último Consejo Europeo demandó con urgencia. De momento, aconseja a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que hagan lo mismo, que pongan “en forma” sus administraciones para hacer agilizar las ayudas que lleguen de Europa. “Vamos a hacer por primera vez en nuestro país algo muy demandado por parte de empresas y que sería recomendable que hicieran otras administraciones, como las autonomías y los ayuntamientos”, ha reclamado, y es que “necesitamos poner en forma nuestras administraciones públicas, que estén preparadas para gestionar esos fondos con agilidad y eficacia desde el primer minuto”.

El real decreto va encaminado a “facilitar la absorción de esos fondos”, situar “en el rumbo de la ejecución” y “poder crecer de otra manera”. En definitiva, se busca una “gestión transparente, ágil y eficaz de esos fondos”, ha dicho.

El segundo anuncio fue que Gobierno remitirá el próximo miércoles su plan nacional de reformas e inversiones a la Comisión Europea, en línea con la recomendación de Bruselas. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que este plan estará compuesto por “cuatro ejes” de actuación, que serán la transición climática, la transición digital, la cohesión social y territorial y la lucha contra el “impacto de género” que está teniendo la crisis en la destrucción de empleo.

Ofrece su mano tendida a las administraciones públicas y a los partidos para el “diálogo, la unidad y la estabilidad”

Y el tercer anuncio fue la convocatoria de la conferencia de presidentes para el próximo el 26 de octubre, donde además estarán como invitados la presienta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyem y el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En una intervención eminentemente económica, donde valoró los buenos datos de afiliación y de empleo conocidos en las últimas fechas, Sánchez también ha lanzado varios mensajes políticos, entre los que destacó su mano tendida para ofrecer “diálogo, unidad y estabilidad” a las administraciones públicas y a los partidos frente a aquellos que promueven la “antipolítica” y que pretenden obtener algún rédito de “la división, el enfrentamiento y la polarización”.

“El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas es la antipolítica”

Sánchez ha pedido actuar con “la máxima lealtad” y ha reiterado su oferta a todos los partidos para aprobar unos presupuestos generales para el próximo año que favorezcan la recuperación económica. “El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas es la antipolítica”, ha advertido, y los presupuestos son importantes para canalizar los fondos europeos. “Los presupuestos están llamados a determinar el rumbo eco y social de los próximos años” y “son extraordinarios porque extraordinaria es la situación”. Así, “van a ser el vehículo que canalicen esos fondos, pero esto “no quiere decir que si no hay presupuestos no vamos a poder vehicular esos fondos, pero es evidente no de la misma manera, porque no estarán acordes al momento y a la realidad de nuestro país”

En cuanto a la negociación política de estas cuentas, Sánchez ha insistido en que “no puede haber líneas rojas”, y aunque “serán progresistas porque progresista es el Gobierno, también tienen que ser “de país”, ha reclamado. En este punto, Sánchez ha anunciado que va a “convocar a todas las formaciones políticas de la Cámara, incluso al PP, aunque se autoexcluya” del debate, para buscar los apoyos.

También ha ofrecido a las empresas actuar “unidos” para abordar una profunda transformación del modelo económico gracias a los fondos europeos de reconstrucción. “La unión de todos es lo que hace que una sociedad avance”, ha subrayado.