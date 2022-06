Sánchez arremete contra «determinados poderes» que tienen «terminales mediáticas y políticas»: «No nos van a quebrar»

Cambio de discurso en la Moncloa tras la debacle en Andalucía. Pedro Sánchez ha rescatado el estilo outsider que le llevó a a Secretaría General del PSOE en las primarias de 2017 y ha arremetido, en varias ocasiones, contra «los poderosos». «Gobernamos para la clase media y baja de este país, sabemos que eso molesta a determinados poderes«, ha asegurado el presidente del Gobierno.

Relacionado



Pedro Sánchez, que no ha citado en concreto quienes son «esos poderes» pese a que se lo han preguntado, ha arremetido contra los medios de comunicación mezclándolo con la oposición. «Este es un Gobierno molesto para determinados intereses que tienen sus terminales mediáticas y políticas«, ha añadido el presidente del Gobierno desde la sala de prensa de la Moncloa.

Sin citarlo expresamente, Sánchez ha vinculado el desgaste que sufre su Gobierno y su partido con sus teóricos enfrentamientos con poderosos. «Este no es un Gobierno cómodo. Llevamos cuatro años. No no nos van a quebrar«, ha añadido recuperando su tono más populista y advirtiendo a todos aquellos que le dan por muerto mientras se ha mostrado «absolutamente cómodo con mis ministros y mi Ejecutiva Federal».

Defiende el asalto a Indra

Mientras el presidente arremete contra «determinados poderes», el Gobierno se ha aliado con Amber Capital, propietaria de las terminales mediáticas de PRISA, para asaltar el Consejo de Administración de la empresa semi-pública Indra.

Sánchez ha eludido responder sobre estas opacas operaciones que ha desplomado un 20% las acciones de la tecnológica. «La instrumentación de las instituciones públicas. Eso es cosa del pasado«, ha sentenciado Sánchez cuando le han preguntado por Indra.

Compara el TC con el Supremo de EUU

El presidente del Gobierno también ha defendido en varias ocasiones alterar la ley para controlar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Sánchez ha utilizado la sentencia del Supremo de EEUU sobre el «derecho al aborto» para justificar sus operaciones. «Fíjese lo que ha pasado en EEUU. Los jueces toman decisiones muy importantes«, ha señalado Sánchez, deslizando que algo así podría darse en nuestro país.

«El PP sigue manteniendo un recurso de inconstitucionalidad», ha añadido mientras ha lamentado «cuanto cuesta conquistar derechos y que fácil es retroceder en esos derechos». El presidente del Gobierno ha pedido al PP que «la Constitución se tiene que cumplir» y ha lamentado «el bloqueo y los intereses espurios» que, a su juicio, mantiene el PP en el CGPJ