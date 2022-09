Sánchez compensará a Podemos con nuevos impuestos y más gasto para evitar las quejas por el aumento en Defensa

El Gobierno ya ultima sus últimos Presupuestos Generales. El ministerio de Hacienda está negociando con varios interlocutores morados; entre ellos, el portavoz económico, Nacho Álvarez, y el director de gabinete de la vicepresidenta segunda, Josep Vendrell.

En el sector socialista tienen claro que se incluirán el aumento del gasto en Defensa. La promesa de Sánchez ante la OTAN es la de duplicar el presupuesto en este área hasta alcanzar el 2% comprometido antes de 2029.

En el Gobierno ya trabajan en el Plan Especial de la Defensa. En lo único que hay unanimidad entre los socios es en subir el sueldo a los militares para alcanzar esa cifra. El problema viene porque Unidas Podemos no quiere comprar más material militar, tal y como piden los aliados. Los morados también han pedido que esa partida no compitiese con otras políticas sociales, algo a lo que el sector socialista se ha abierto, y como prueba lo dejaron fuera del techo de gasto inicial.

¿Aceptarán Bildu y ERC apoyar esta subida? En el Gobierno no descartan sacar esta parte del Presupuesto con otros socios , cuando se vote la partida de forma individual, aunque desechan al PP porque creen que «si huelen sangre, tratarán de tumbar las cuentas».

Nuevos impuestos

El sector socialista hace tiempo que se desentendió de una reforma fiscal integral pero no renunciarán a traerla «poquito a poquito». Esto es: incluir nuevos impuestos. La medida es del agrado de Unidas Podemos, quien ya ha respaldado la nueva tasa a los bancos y energéticas.

En el Gobierno reconocen que «irán trayendo cosas», pero evitan aclarar cuáles serán esos nuevos impuestos. Otras necesitarían una mayoría absoluta y no van aparejadas a los PGE. Es el caso de la llamada «armonización fiscal» entre autonomías, para subir los impuestos a Madrid, ya que requiere de una Ley Orgánica y no podría ir aparejada en los PGE

Hipotecas y fondos de rescate

Los socios empiezan a dejar ver sus cartas de cara a la negociación parlamentaria. Unidas Podemos ha pedido establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable. La medida no ha entusiasmado al PSOE. Pedro Sánchez ha afirmado que «no están permitidas en la UE», mientras que María Jesús Montero ha recordado que hay «un marco regulatorio de obligado cumplimiento para todos» . Unidas Podemos no se bajará y ésta será una de las exigencias de cara a este otoño. En el sector socialista reconocen que están «trabajando» en otro tipo de medidas pero piden «no especular para no generar expectativas».

Las hipotecas también centran las peticiones de ERC. Gabriel Rufián ha pedido la creación de un fondo de rescate para ayudar a las familias con dificultades a pagar hipotecas ante la subida de los tipos de interés. En el Gobierno advierten de los riesgos de un fondo así ya que podrían aumentar «los impagos» de las hipotecas. «No se puede hacer ese mensaje», advierten desde el sector socialista.

Ley de Vivienda

En lo que hay unanimidad es en la «disposición» de los socios para llegar a un acuerdo y advierten que las cuentas acabarán saliendo «con más mayoría» de la necesaria. Sin embargo, Podemos y ERC piden agilizar la ley de vivienda que se encuentra en tramitación parlamentaria. «Vivienda antes que Presupuestos», repiten como consigna.

El sector socialista se justifica y advierten que no es su responsabilidad y culpan a los morados de haber presentado 60 enmiendas a una norma que ya estaba acordado en el Consejo de Ministros. «Cuando pactamos no nos desdecimos», aseguran fuentes del Gobierno que lamentan que les reprochen que la ley esté parada.