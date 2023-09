Sánchez cree que Feijóo está haciendo «perder el tiempo a España para ganarlo él al frente del PP»

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a Andalucía para abrir el curso político del PSOE. Esta vez la ciudad elegida ha sido Málaga mientras que el año pasado se decantó por arrancarlo en Pino Montano (Sevilla).

El líder socialista ha asegurado que «la investidura fake» de Feijóo lo único que va a lograr es hacer «perder el tiempo a España» para que el líder del PP «gane tiempo al frente» del partido.

Sánchez ha querido extraer varias conclusiones junto a María Jesús Montero, Juan Espadas y los malagueños Daniel Pérez y María Nieves Ramírez, sobre la investidura del candidato ‘popular’ al asegurar que «los números que está haciendo el señor Feijóo para alcanzar la mayoría absoluta son con la suma de Vox». Por lo que ha augurado que de haber alcanzado esa mayoría, «el gobierno de España hubiese sido el mismo que en ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobiernan» juntos los dos partidos de derechas.

«Como hacen estas cuentas que dicen que tienen 11 millones de votos y están a cuatro escaños de lograr la mayoría absoluta, hay que decirles entonces que el 23-J ganó el avance y no su proyecto de derogación» decía Sánchez sobre las cuentas de Feijóo para formar gobierno «por eso cuanto antes se hagan cargo de la realidad mejor».

Pedro Sánchez ha querido insistir en que el «proceso de la investidura de Feijóo» es de sobra conocido porque está abocado al fracaso, como ya han asegurado tanto miembros del PSOE como de Sumar, pero el líder socialista ha asegurado que su homólogo del PP «está haciendo perder un tiempo precioso a España solo con tal de comprar tiempo al frente del PP».

«Que no le quepa duda a nadie de que nosotros vamos a hacer lo que le conviene a España y eso es decir no a un gobierno de PP apoyado por Vox», decía el líder del PSOE que, ante la propuesta de Feijóo de gobernar dos años, ha asegurado que eso no es estabilidad y ha ofrecido «cuatro años para seguir avanzando en derechos y libertades».

El presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a tender la mano al PP para que «quien sea el presidente» llegue a un acuerdo para «renovar el CGPJ antes del 31 de diciembre de este año» y ha reivindicado la diferencia que existe entre el PP y el PSOE y es que los socialistas no reparten «carnés de constitucionalistas» reprochando así que el PP lleve «cinco años incumpliendo la Constitución» y «se digan defensores» de la Carta Magna.

Sánchez ha criticado que el PP hable de «regeneración democrática mientras apela al transfuguismo» y ha mencionado que «esto es corrupción» porque busca «alterar el resultado de las urnas y eso es indigno».

El líder socialista ha reivindicado la inversión de «30.000 millones de euros en Andalucía, un 40% más que lo que hizo el señor Rajoy» durante su mandato porque esa es «la manera de conseguir igualdad», con «políticas sociales».

Por eso, ha exigido al gobierno de la Junta de Andalucía, presidida por el ‘popular’ Juanma Moreno Bonilla, que «sea leal con los andaluces y asuma sus competencias» porque el Gobierno de España «hará lo que esté en su mano para aplacar todas las necesidades de agua» que necesite la región.

Sobre la lucha por la igualdad, Sánchez también ha criticado que los apoyos PP-Vox en algunas comunidades como el alcanzado en Murcia son los que «la ponen en peligro». Y es por ello que ha mencionado la financiación de Moreno Bonilla a asociaciones antiabortistas o cómo la presidenta de las Cortes de Valencia, Llanos Massó, se desmarcó, una vez más de la protesta contra la violencia de género.

También, el líder del PSOE, ha sacado pecho por la respuesta que ha dado «el feminismo y la sociedad» con el movimiento #SeAcabó en apoyo a la futbolista Jenni Hermoso tras el beso no consentido que le propinó Luis Rubiales, presidente suspendido de la RFEF. «Por eso, la España que viene, la que ya es y la que avanza, es la España feminista», dijo Sánchez.