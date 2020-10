Sánchez desmonta el discurso de Vox: “Odio, cólera y nada más”

“Odio, cólera y nada más”. Pedro Sánchez ha advertido que no sabe si la moción de censura presentada en su contra por Vox, es “una OPA hostil” contra el líder del PP, Pablo Casado, o sólo un intento de la ultraderecha por convertir el Congreso en “un gran plató de televisión” para acaparar todo el foco mediático. Pero sean las que sean las razones de esta iniciativa de Santiago Abascal, en todo caso abocada al fracaso desde su mismo planteamiento, el presidente del Gobierno ha lamentado haber asistido a “un despliegue claro de propaganda para sembrar la discordia y el odio”.

Después de tres horas y media de infatigables intervenciones de Santiago Abascal y de Ignacio Garriga para defender esta de antemano fallida moción de censura impulsada por Vox, Sánchez ha tomado la palabra, a su vez durante otra hora larga en una primera réplica, para poner en contraste su proyecto político, sus principios y su gestión de la crisis del coronavirus en España con el programa, los valores y los modos de la ultraderecha: “Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación, no ha habido ni una sola propuesta”, ha criticado el líder del PSOE. “No tiene solución para ninguno de los problemas de España, sólo un alarido y un par de gritos”, ha lamentado.

El presidente del Gobierno ha denunciado que el líder de Vox haya “denostado” a la arquitectura institucional del país y también al Estado autonómico. Y ha reiterado que su Gobierno “va a defender, como hemos hecho durante toda esta pandemia, el Estado autonómico”, con su fórmula de “cogobernanza” con las comunidades. Frente a la ofensiva de la ultraderecha que a su juicio busca “encarcelar a cientos de miles de catalanes”, también ha defendido su agenda para el “reencuentro” en Catalunya y su propósito dejar como legado “un país en concordia”.

EL CHOQUE CON VOX

Sánchez, a Abascal: “Odia a España tal y como es; ama la España tenebrosa de Torquemada”

Para Sánchez, hoy Abascal –con sus posiciones sobre la inmigración, el feminismo o la diversidad territorial- sólo ha representado el pasado. “Siempre que España tiene que elegir, elige futuro”, le ha advertido. El líder ultraderechista, ha subrayado, “ansía torpedear la unidad”. “Pero no lo va a lograr”, le ha avisado. “Usted odia a España tal y como es”, ha denunciado Sánchez. “Lo que llama patriotismo sólo es nacionalismo exasperado. A un patriota no le sobran la mitad de los compatriotas, como a usted le sobran. Ama la España tenebrosa de Torquemada”, ha criticado al líder de Vox, a quien ha equiparado con Blas Piñar o Tejero. “Su libertad es la opresión de la mayoría de los ciudadanos”, ha subrayado.

También le ha echado en cara que la ultraderecha interprete la derrota de ETA como “la victoria del terrorismo” e incluso ha cuestionado los principios cristianos de Abascal, a quien ha recetado leer la última encíclica sobre la fraternidad del Papa Francisco. “Ni agradecido, ni patriota, ni constitucionalista, y cristiano habría que verlo”, ha advertido. Y Sánchez ha vaticinado ya el fracaso de la iniciativa de Abascal: “Ha medido mal sus fuerzas, no ha tenido en cuenta la fuerza de la democracia”. Le ha instado también a “abandonar el camino del odio”.

Además, ha rechazado las críticas de Vox que liderar “un Gobierno ilegítimo y criminal”. También “un Gobierno dictatorial, peor que cualquiera de los gobiernos de Franco”. “Y, para colmo, un virus chino”, ha ironizado. “Tengo una muy mala noticia que darle: el camino que emprendió España hace 40 años no tiene vuelta atrás. No lo pueden parar. La mala noticia es que llegan tarde”, le ha advertido.

LA POSICIÓN DE CASADO

El presidente del Gobierno insta al líder del PP a votar contra la censura: “No basta con ponerse de perfil”

El presidente del Gobierno se ha dirigido especialmente al líder del PP, Pablo Casado, ya que ha advertido que la ultraderecha es “un peligro porque contagia su estrategia a la derecha tradicional, que les obedece acobardada y acomplejada”. Por eso, ha demandado a los populares que “no jueguen con fuego”. Sánchez ha asegurado así que de Casado depende que “el autoritarismo y la furia” de la ultraderecha no prevalezca en la derecha española. “Le pido que interrumpa esta deriva”, ha emplazado al líder del PP. “Abascal y los suyos nunca van a tener suficiente, siempre les van a pedir más, y más les van a llamar derechita cobarde”, le ha advertido. Por todo ello, Sánchez ha urgido a Casado a “cortar con la ultraderecha”. Es lo que ha asegurado que hace la derecha tradicional en toda Europa, y ha esgrimido el ejemplo de la canciller alemana, Angela Merkel. “Y le pido formalmente que vote no a esta moción de censura. No basta con ponerse de perfil, no basta con abstenerse”, le ha advertido.

El líder del PSOE ha concluido su primera intervención en el pleno del Congreso dirigiéndose a Abascal, a la manera de Unamuno: “Hoy no convencerá, como tampoco vencerá”. Las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos han cerrado su discurso con un cerrado aplauso.