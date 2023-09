Sánchez embarra la investidura de Feijóo lanzándole las injurias y burlas de Óscar Puente

El Congreso de los Diputados está viviendo este martes uno de los plenos más bochornosos que se recuerda en mucho tiempo. El PSOE ha recurrido al exalcalde de Valladolid Óscar Puente para responder a Alberto Núñez Feijóo en su pleno de investidura, en vez de Pedro Sánchez. Es la primera vez que un presidente en funciones no responde a un aspirante.

Puente se ha dedicado a embarrar el debate de investidura a base de múltiples injurias y burlas al líder del PP. La falta de institucionalidad se ha visto desde el primer minuto, cuando ha saludado al líder del PP como «candidato a jefe de la oposición» y no como candidato a presidente del Gobierno.

Le ha dicho a Feijóo que viene del peor PP, el de Galicia, «esa gran familia que quedó retratada en Fariña«; le ha dicho que intentó esconder «su amistad con un narcotraficante» y al partido en general que «nunca han estado a la altura de la historia de este país».

A pesar de que Feijóo pronunció esta mañana un discurso de cerca de dos horas, Puente no ha rebatido ninguna de las propuestas. Prácticamente ni ha hecho mención de ellas. Sí ha dicho que muchas de las afirmaciones del líder del PP son mentira, y ahí ha recurrido a un dibujo infantil.

«Dicen que para mentir hay que tener buena memoria, pero usted tiene la misma memoria que Dory, la de Buscando a Nemo, porque no se acuerda de lo que dice», ha llegado a asegurar Puente. El exalcalde de Valladolid ha llegado a llamar soberbio al ganador del 23-J.

Las salidas de tono de Puente han sido constantemente replicadas por parte de la bancada del PP. Su discurso ha sido interrumpido varias veces y le han llegado a llamar «sinvergüenza». La tensión ha sido tan alta que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones y ha advertido a los diputados que «no se puede patalear en el Congreso». Y no era una expresión, los pataleos han sido literales.

El PSOE había guardado hasta el último minuto la incógnita de quién respondería a Feijóo. La tradición manda que el presidente en funciones lo haga, sin embargo, en esta ocasión no ha sido así. Los socialistas han optado por Puente porque fue la lista más votada el pasado 28-M en Valladolid y no ha llegado a la Alcaldía tras un acuerdo del PP y Vox.

Con este movimiento, los socialistas intentan atacar el argumento de Feijóo de que debe ser él quien gobierne porque fue quien ganó las elecciones del pasado 23-J. «Lleva dos meses apelando eso como argumento casi único», ha dicho Puente, y ha mirado a la Tribuna de invitados del Congreso para señalar a líderes del PP que han gobernado «a lomos de una coalición de perdedores».

Puente ha apuntado a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que llegó al Gobierno sin ganar las elecciones en su primera investidura. También a los madrileños Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Incluso se ha referido a Guillermo Fernández Vara, del PSOE y presente como invitado en la Cámara Baja, que fue la lista más votada el pasado 28-M y que no ha podido seguir siendo presidente de Extremadura. «La propuesta de dejar gobernar a la lista más votada es llanamente absurdo», ha zanjado.

El diputado socialista también ha criticado que Feijóo había basado su discurso en hacer oposición a Sánchez, más que a plantear propuestas propias y concretas. «Hacer oposición a un candidato que aún no lo es, es una falta de respeto al Rey, a la Cámara y al pueblo español», ha asegurado.

Puente no ha querido dejar de hablar de su propio partido y de los socialistas de la vieja guardia que critican las negociaciones entre el PSOE y Junts por una ley de amnistía que deje indemnes los delitos cometidos en el procés.

«Ninguno es ya representativo de este PSOE», ha asegurado. «Este PSOE ya se blindó hace cuatro años. Este PSOE no es de sus dirigentes, ni actuales ni históricos, este PSOE es de sus militantes», ha zanjado una cerrada ovación de toda la bancada socialista y los miembros del Gobierno, que han aplaudido en pie durante unos minutos.

Lejos de entrar en el ring de combate, el líder del PP, con un tono sosegado y moderado, ha respondido con ironía a la espantada del presidente del Gobierno: «¿Usted me pedía seis debates en campaña y ahora no es capaz de hacer el segundo?»

Feijóo ha tildado de «anomalía democrática» que Sánchez no haya intervenido en el pleno de hoy. «Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza», le ha afeado. De la misma forma, ha censurado el «legado» político de su rival político, a su juicio marcado por la «voladura» de las relaciones con el principal partido de la oposición.

Pese al desprecio del presidente del Gobierno en funciones, el candidato popular ha insistido: «No cambiaré de actitud. A pesar de su soberbia, no cambiaré mi mensaje. Me debo a los españoles, no a Sánchez».

Acto seguido, ha dado por finalizada su réplica: «No merece contestarse un discurso que no lo es. Hoy el PSOE ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española». Después, Feijóo ha declinado una segunda réplica al PSOE cuando ha tenido ocasión de ello.