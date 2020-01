Sánchez, en clave independentista: “Hay que dejar atrás la deriva judicial y afrontar el conflicto político”

Pedro Sánchez se enfrenta hoy al debate para su investidura en plena tormenta por las decisiones de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra y dictaminar que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. El PSOE ha logrado los votos necesarios para la elección de Sánchez como presidente del Gobierno por mayoría simple del Congreso el próximo martes, tras cerrar sus últimos pactos con los partidos minoritarios.

El voto favorable del BNG ha sido el que ha decantado definitivamente la balanza en favor del candidato socialista por un margen muy ajustado. En concreto, Sánchez puede ser investido el martes por mayoría simple -el domingo habrá una primera votación que no sale adelante porque necesita mayoría absoluta- con 167 votos a favor, 164 en contra y 19 abstenciones. Eso siempre que nadie cambie su posición de voto, porque una nueva tormenta política se ha desatado en Cataluña cuando se han conocido las resoluciones de la Junta Electoral Central.

09:55 – Insiste Sánchez en que uno de los principales objetivos de su gobierno será la abolición de la desigualdad salarial y que pretende fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio español.

09:51 – No se conoce aún cuánto durará el discurso de investidura del candidato Pedro Sánchez, pero luego habrá un receso de unas dos horas y la previsión es que se retome la sesión sobre las 12:30 con la intervención ya del líder de la oposición, Pablo Casado.

09:50 – Primera referencia a Vox, sin citarlo explícitamente: «Cualquier cordón sanitario que se establezca no se dirigirá a las personas, sino a las ideas». «No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, sino a su sectarismo», asegura.

09:47 – Sánchez anuncia el paquete de medidas de su «gobierno progresista», entre ellas derogar la Reforma Laboral de 2012.

09:41 – Sánchez: «No resolveremos súbitamente un problema larvado durante la última década. Pero podemos empezar a resolverlo con templanza, generosidad, responsabilidad y empatía».

«Necesitamos más que nunca diálogo. Nuestras orientaciones difieren, pero nuestros problemas son los mismos: la contaminación y el cambio climático no hacen distinciones entre izquierda y derecha»

09:38 – Menciona una vez más el diálogo y hace referencia a «la identidad nacional»: «En nuestro país no existe un único modo de vivir la identidad nacional. Es evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza». Y añade: «La ley es la condición, el diálogo es el camino».

09:35 – Más guiños a los separatistas: «Lo que propongo a esta Cámara es recomenzar. Necesitamos recomenzar. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar, en definitiva, la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto».

09:31 – Agradece el apoyo de Podemos. Hace solo dos meses Sánchez no habría podido dormir, según dijo el mismo. Hoy elogia una «coalición progresista». «El proyecto de la coalición progresista está indisolublemente ligado a la libertad. […] Una libertad que riñe con la ley mordaza o para prohibir organizaciones si no piensan como uno».

«Los objetivos de la coalición progresista serán gobernar con una mirada progresista y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial»

09:25 – Pedro Sánchez se refiere por primera vez a Cataluña en clave independentista: «Este gobierno es el único capaz de resolver el conflicto político en Cataluña».

09:22 – Los primeros mensajes de Pedro Sánchez van dirigidos a tranquilizar los ánimos sobre las acusaciones de cesiones sobre Cataluña y a criticar el bloqueo a toda costa de las derechas: «No comparto sus temores, pero si son sentidos, y no fingidos, no entiendo por qué no mueven un dedo para evitar que suceda».

09:19 – Sánchez: «El PSOE, es, como dicen sus siglas, un partido español, formado por compatriotas, que con aciertos y errores ha contribuido y contribuye al avance de la sociedad. Por eso les pido desde aquí, desde esta tribuna, el mismo respeto que reciben de nosotros. El respeto a la pluralidad es el respeto a la democracia».

09:14 – Sánchez: «Los españoles situaron al PSOE en noviembre como primera fuerza, muy por delante de cualquier otra fuerza. Y no eran las primeras elecciones. No solo el PSOE es la fuerza más votada, sino que con los resultados de las últimas elecciones no cabía otra mayoría parlamentaria como la que hoy vamos a presentar».

09:10 – Sánchez: «No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles».

09:08 – Comienza su intervención Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno

09:05 – Comienza el debate de investidura. Toma la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que da la palabra a Pedro Sánchez.

08:30 – Pedro Sánchez llega al Congreso de los Diputados con la investidura aún en vilo: tres faltas o equivocaciones de los votos negociados podrían hacer que la investidura no salga adelante.

08:26 – ERC ha convocado este sábado de manera urgente a su Ejecutiva para analizar la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra y a Oriol Junqueras y valorar cómo puede afectar a su posición ante la investidura. Los socialistas y Podemos confían en que no modifiquen su postura.

08:24 – Se prevé que la jornada de hoy se alargue hasta las 22:00 horas siendo la última intervención la de ERC o, si hay tiempo, la del PNV.

08:20 – La primera votación se celebrará mañana. En caso de no sacar mayoría absoluta en ella, el pleno del Congreso acogerá una segunda votación 48 horas después, el martes que viene, en la que ya será necesaria la mayoría simple, es decir, más «síes» que «noes».

08:17 – Está previsto que el sábado puedan intervenir los líderes del PP, Vox, Unidas Podemos, el Grupo Plural -intervendrán los representantes de JxCat, Más País-Equo, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, BNG, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe-. Está por ver si la jornada se cierra con el esperado debate entre Sánchez y Gabriel Rufián (ERC), o si hay tiempo para que también intervenga el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

08:16 – Tras la alocución inicial de Sánchez, se producirá un receso para que los grupos parlamentarios puedan adaptar sus intervenciones al programa de Gobierno presentado por el candidato. A continuación, cada uno de ellos dispondrá de cuarenta minutos de intervención: 30 para el discurso inicial y 10 de réplica. Sánchez no dispone de límite de tiempo para responder, lo que hace que el debate con cada grupo se prolongue unas dos horas.

08:13 – El pleno para el debate de investidura del socialista Pedro Sánchez comenzará a las 9:00 de este sábado en el Congreso de los Diputados con un discurso del candidato sin límite de tiempo.