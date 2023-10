Sánchez habla al fin de «amnistía»: «Es una forma de superar una de las peores crisis territoriales»

Desde que el pasado 5 de septiembre Carles Puigdemont fijó una amnistía como condición previa irrenunciable para apoyar su investidura, Pedro Sánchez había eludido pronunciar esta palabra. Se había convertido en un vocablo tabú para el presidente del Gobierno en funciones ya desde mucho antes, desde las elecciones del 23-J, pese a estar constantemente en boca de todos sus socios y a las preguntas recurrentes de la prensa.

El jueves dio un primer tímido paso al reconocer que la estaba negociando, aunque quien pronunció la palabra impronunciable fue la periodista que hizo la pregunta. Pero no ha sido hasta este viernes cuando Sánchez ha pronunciado por primera vez la palabra «amnistía». Y la justifica alegando que se trata de «superar las consecuencias judiciales» de la crisis en Cataluña en 2017.

«Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017″, ha dicho Sánchez dicho durante la rueda de prensa final de la cumbre de la UE en Granada.

Sánchez pronuncía «amnistía»



El líder del PSOE se ha distanciado de la propuesta de Sumar, pero tampoco ha querido dar ningún detalle sobre su plan de amnistía. «Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca ese acuerdo, porque estamos en plena negociación (…) Por tanto, se conocerán los acuerdos cuando essos acuerdos se culminen. Es decir, no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado, así de sencillo», ha dicho Sánchez.

«Cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda, serán públicos, transparentes y por tanto validados por el poder legislativo. E incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también por el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática», ha indicado.

Sánchez ha insistido en varias ocasiones en que sus negociaciones con los separatistas catalanes responden al mandato de las urnas. «Lo lógico es que yo esté negociando con grupos parlamentarios para que haya una investidura real, y para cumplir con el mandato de los españoles y españolas. Y es lo que voy a hacer», ha señalado.

«La democracia española está trabajando por dar cauce y materializar el mandato que emanó de las urnas el pasado 23 de julio (…) Los españoles han hablado, nos han dicho cuál es la representación parlamentaria de todos y cada uno de los grupos. Y por tanto el deber de todos los partidos es tratar de trabajar por entendernos y lograr cuanto antes un Gobierno en España, y en eso estoy», argumenta el líder del PSOE.

Finalmente, Sánchez ha repetido su conocido argumento de que «nadie en España puede discutir que hoy la situación en Cataluña está infinitamente mejor que en el año 2017 y ahí están los resultados electorales». Algo que atribuye a las políticas de desinflamación de su Gobierno, entre las que destaca los indultos a los líderes separatistas condenados.