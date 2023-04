Sánchez hace campaña desde el Senado y Feijóo llama a “derogar el sanchismo”

El socialista anuncia la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas y el líder del PP replica: «Es el milagro de los panes y los pisos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes su último cara a cara en el Senado antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

En un debate rígido, deslucido y eminentemente electoralista, Sánchez ha sacado pecho por su gestión, que ha resumido en cinco puntos, y ha aprovechado para anunciar la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en territorios del Ministerio de Defensa, que se sumarán a las 93.000 anunciadas.

En una farragosa comparecencia, cuyo objeto teórico eran las consecuencias de la guerra de Ucrania, el socialista ha vendido durante más de una hora las bondades de su mandato, siempre contrapuestas al anterior Gobierno del PP, al que ha relacionado insistentemente con el «neoliberalismo».

La nueva ley de vivienda, que se aprobará este jueves en el Congreso, ha ocupado un lugar preferencial en el discurso de Pedro Sánchez. «Con esta ley pretendemos poner en marcha instrumentos para que desde el Estado podamos convertir un bien de lujo en un bien de primera necesidad», ha manifestado.

Ha sido precisamente durante este segmento, cuando el jefe del Ejecutivo ha entrado de lleno en campaña, para anunciar la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa para destinarlas a alquiler social. Sánchez ha explicado que en total serán 113.000 viviendas públicas para alquiler a precios asequibles si se suman las 93.000 ya anunciadas, unas cedidas por la Sareb y otras de nueva construcción financiadas con fondos europeos.

El otro asunto que el presidente no ha dejado escapar para atacar al PP ha sido el de Doñana: «Señorías del PP; se están cargando un tesoro nacional como es el Parque Nacional de Doñana», ha dicho a los populares, a los que ha reclamado «lealtad institucional». «Después del rotundo rechazo de Bruselas al proyecto de la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de España exigimos la retirada», ha afirmado. «Su mayoría absoluta no les legitima para cargarse el Parque Nacional de Doñana», ha insistido.

Feijóo aboga por «derogar el sanchismo»

Durante su turno de réplica, con menos de la mitad de tiempo, Feijóo, certero e irónico, ha tratado de poner en evidencia la división existente en el Gobierno, sin dejar de contestar a Sánchez con argumentos claros, directos y concisos. Una frase se ha impuesto, como eslogan, por encima del resto: «¡Derogaremos el sanchismo!«.

«Su Gobierno está roto. Cuenta con tres fracciones y veinte siglas. Aunque sé que a usted esto no le importa. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Todo lo que tiene que ofrecer al futuro de España es más de lo mismo: más sanchismo, más independentismo», ha aseverado Feijóo.

En este sentido, el popular ha logrado generar un incómodo silencio en la bancada ministerial, tras preguntar a Sánchez por cuestiones como la acusación de la ministra Ione Belarra de que el CIS de Tezanos está manipulado o la influencia de Marruecos en el despido fulminante de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. «¿Es Marruecos una dictadura?», ha inquirido el líder del PP citando a Yolanda Díaz. Sánchez ha vuelto a pasado de puntillas por estas preguntas.

El gallego ha despachado el anuncio de Sánchez en materia de vivienda como el «milagro de los panes y los pisos», asegurando que «no hace viviendas ni las va a hacer» porque ésta es una competencia de las comunidades autónomas y el suelo público pertenece en su mayoría a los ayuntamientos. Además, el jefe de la oposición ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya hablado de okupación porque, ha sostenido, «no le dejan» sus socios, le ha acusado de equiparar a las familias vulnerables con la usurpación y ha pedido que respete el ahorro de las familias en lugar de dar motivos a los okupas para que le «añoren».

Sobre Doñana, Feijóo ha recordado las palabras de Alfonso Guerra, que ha calificado el asunto como «un disparadero electoral». También ha aprovechado para anunciar que «el derecho al agua de los españoles» será una prioridad de su Gobierno. «Habrá una autoridad nacional del agua, escucharé a todos los presidentes autonómicos para llegar a ese Pacto Nacional del Agua», ha añadido.

Asimismo, Feijóo se ha referido con sorna a la reforma socialista de la polémica ley del sólo sí es sí, de la que se han beneficiado más de un millar de agresores sexuales, y que ha salido adelante gracias a los votos del PP. «Yo sí defenderé que se den mayores garantías a las mujeres y menores. Yo aprobaré expresamente que no sea más barata la pena de pederastas y violadores. De nada, señor Sánchez, de nada, no hace falta que me dé las gracias, lo hago convencido por las mujeres, no avergonzado por las elecciones como usted», ha espetado.

Por otro lado, el popular ha recriminado a Sánchez que «sus ministras» de Podemos estén diciendo que con la reforma de la ley se someterá a las víctimas a un «calvario probatorio para demostrar la agresión sexual», algo que en su opinión puede «desincentivar» las denuncias. «Desmiéntalo en primer lugar y a continuación que alguien asuma la responsabilidad: o cesa a alguien de una vez o váyase usted, señor Sánchez».