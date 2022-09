Sánchez inaugura su autobombo ciudadano sin críticas y arremetiendo contra «los poderes»

Ante las escalinatas de La Moncloa, con las puertas abiertas, y bajo un sol de justicia, cuarenta y cinco ciudadanos se arremolinan en un corro semicircular de sillas ante el atril presidencial. Las zapatillas o los vaqueros evidencian que no son altos cargos o visitas extranjeras al Palacio gubernamental. Son algunos de los 250.000 ciudadanos que en los últimos cuatro años han escrito a La Moncloa. Su presencia hoy es de meros figurantes. Se limitarán a sentarse en las tres primeras filas. En los laterales, las pantallas exhiben el nuevo lema monclovita: «gobernamos contigo«. Hasta hace unos días era «España, responde».

Los elegidos, los que preguntarán a Sánchez, entrarán junto al «presigente» a las 11:05. No salen del interior del Palacio sino por un lateral. Les acompaña la presentadora del acto, Carme Chaparro, con un nuevo rostro tan hierático como las dos estrellas brillantes que cuelgan de su traje

– Mírale, ¡Qué guapo! – le espeta a una señora otra sentada en primera fila.

Sánchez se pasea con ademán de galán:

– Buenos días ¿Venís de toda España? – Los ciudadanos responden a coro de manera afirmativa

– ¿De dónde es usted?- le pregunta Sánchez a una señora

Cambio climático, la máxima preocupación

De «tengo una pregunta para usted», el formato muta en «Sorpresa, Sorpresa». La conductora se pasea por la primera fila, a lo Isabel Gemio, y va descubriendo a los anónimos

– ¿Te llamas Almudena y vienes de Tomelloso, verdad?

La primera «sorprendida», asiente. Chaparro le invita a subir al estrado y el público irrumpe en una ovación. Desde el atril, en el que han hablado Biden y Trudeau como se encargaron de repetir Sánchez y Chaparro, la manchega pide «derecho al paro» para las trabajadoras del hogar. No formula pregunta, sólo una carta de deseos. Le sigue Naiara, 18 años, mechas azules y de Rivas- Vaciamadrid. A la joven le importa el cambio climático, cree que «dentro de unos años será muy tarde y no podremos hacer nada».

La tercera es la más extensa. Es un maestre jubilada de Córdoba. Se llama Inés Ruiz. «Necesitamos seguridad. Los precios cada día son más altos. Muchos de nuestros mayores no llegan ni siquiera a final de mes. Además, estamos ante un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar el mes que viene», afirma mientras lee un papel.

Le sigue otro profesor de Educación Física, Rafael viene de Cullera y lleva un polo deportivo. Está muy preocupado por la obesidad infantil. La última es Mireia, tiene 20 años, viene Santa Coloma de Gramanet y escribió a Sánchez cuando tenía «16 años». Vuelve a preguntar por el cambio climático y, como mujer, le pide que «nunca más tengamos miedo a salir por la calle».

Sin críticas ni preguntas sobre la luz

Ni una sola pregunta sobre la factura de la luz, ni ejemplo prácticos sobre la inflación o el aumento de la cesta de la compra, tampoco sobre la subida del paro o los problemas para acceder a la vivienda de los jóvenes. Ninguna crítica, ni un leve reproche. Si nos atenemos a las preguntas «monclovitas», vivimos en un país donde la máxima prioridad es el cambio climático e importa lo mismo las pensiones que los planes de lucha contra la obesidad infantil.

Sánchez contra los poderosos

Pedro Sánchez sube al estrado y suelta una larga perorata. Elogia a los ciudadanos por su «valentía» y «por reivindicar la política útil». No tarda mucho en aleccionarles sobre «esa percepción de que hay poderes que no se presentan a las elecciones pero son las que deciden las leyes, esas voces del poder económico por encima del que emana de las urnas y representa el poder democrático». El presidente concluye: «hay que combatirla». Hace justo un año, Sánchez inauguraba el curso político con «esos poderes» en un acto en la Casa de América junto al Ibex-35. Ahora, toca el Gente-5.

El mitin presidencial se extiende a lo largo de varios minutos. Los altos cargos de La Moncloa, como secretarios de Estado o el jefe de Gabinete, que hacen de figurantes en la cuarta fila buscan abanicarse para rebajar el calor. Sánchez empieza entonces a arremeter contra el PP: «Lo peor que podemos hacer es dejarnos llevarnos pregonar por un discurso fácil, de ese desastre. Profecías que esperan a autocumplirse«.

Sánchez promete que su intención no es «poner paños calientes» pero culpa de la inflación a Putin. «Depende de una persona esta guerra. Depende de si va a poder cortar o no el gas», asegura tras pedir que no se abone el «discurso del miedo».

Todo guionizado

Tras la perorata inicial, Sánchez comienza a responder a los ciudadanos. Todo está guionizado y nada es espontáneo. El presidente del Gobierno, gran lector del auto-cue, anuncia a Almudena que mañana el Consejo de Ministros aprobará el «subsidio de desempleo para las empleadas del hogar».

Sánchez sigue leyendo las dos pantallas del auto-cue que están distribuidas a los lados del hemiciclo de sillas de plástico. A veces improvisa, otras veces se salta lo que le han escrito. Se prodiga en reivindicar la excepción ibérica que, a su juicio, nos ha permitido ahorrar «2000 millones de euros».

El bulo de Camboya

A los más jóvenes, que se han interesado por el cambio climático, les promete también que el bono cultural, aprobado por su Gobierno, ayudará a «empoderar a los jóvenes«. Nadie ha sacado la Ley de Memoria Democrática pero da igual. Sánchez la saca a colación para recuperar el bulo de que España «es el país con más desaparecidos del mundo», pero esta vez, en vez de Camboya, afirma que es junto con «Birmania», la antigua Myanmar.

Sánchez aprovecha para contarles que cerca de aquí está la fuente de Guiomar, en la que Antonio Machado escribía sus poemas a Pilar de Valderrama. Parece que el presidente se ha estudiado la biografía del poeta sevillano tras ubicarlo en una ocasión en Soria.

Tras esta anécdota, Sánchez da por concluido el encuentro. Saluda a los intervinientes y se hace una foto de grupo con los restantes. Algunos traen bolsas con regalos. El presidente les invita a entrar del Palacio donde les hará una visita guiada. De «presigente» a guía turística.

Moncloa, satisfecho

Tras esta hora larga, en La Moncloa sacan pecho porque es «un formato muy coherente» con lo que «están haciendo». Prometen que estarán en «permanente contacto con la sociedad». No dudan en elogiar «la puesta en escena muy cercana» que creen que han logrado transmitir. Quien no se conforma es porque no quiere.