Sánchez insiste en que Ábalos evitó un conflicto diplomático al reunirse con Delcy Rodríguez

10.25 – El Partido Popular sigue apretando con el caso ‘Delcy’. Carolina España Reina, a la ministra de Política Territorial: “¿Cómo valora usted el caso de Delcy Rodríguez?” Darias contesta que para el Gobierno la transparencia es una prioridad y que el ministro «ha dado cumplida información».

10.10 – «El espacio aéreo no es el terrestre. No había ninguna orden de detención. Me molesta que sugiera que la Policía no hizo su trabajo», insiste Ábalos ante las preguntas de Edmundo Bal, de Ciudadanos.

10.01 – Gritos de «dimisión» en el Congreso coreados contra Ábalos por diputados de la parte derecha del hemiciclo. «No me van a echar ustedes», ha manifestado Ábalos.

09:47 – María Valentina Martínez Ferro, del grupo parlamentario popular, ha preguntado al ministro de Transportes, José Luis Ábalos: “De todas las versiones que se han ofrecido sobre su encuentro con Delcy Rodríguez, ¿hay alguna que sea verdad?” Ábalos le ha preguntado que a quién trata de cubrir con sus mentiras, si a Sánchez, a Zapatero o a Iglesias.

09:35 – Marlaska sube el tono: «Delcy Rodríguez no entró en espacio Schengen, está usted poniendo en duda la profesionalidad de la policía y tenemos una policía muy profesional», ha espetado a Vázquez Blanco.

09:31 – El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras la pregunta Ana Belén Vázquez Blanco, del grupo parlamentario Popular sobre el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez: «Respecto a la vicepresidenta de la República de Venezuela, este ministro del Interior no dio instrucciones a la Policía, solo se les pide que cumplan la ley. Y así se hizo, no se permitió que entrara en el espacio Schengen».

09:22 – «Don Teodoro, le agradezco el tono», ironiza Iglesias. «Es un tema serio del que está hablando», dice Iglesias mientras García Egea asiente. «Si por algo este gobierno ha apostado por una vicepresidencia de Agenda 2030, es precisamente para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de los informes de la ONU». Aplausos de la bancada del PSOE y Unidas Podemos.

09:18 – «Celebro que estén interesados por la Agenda 2030», dice Pablo Iglesias en su primera intervención como miembro del Gobierno. «Después de tantos años contra el sistema, se han inventado ahora el comunismo de élite», responde Teodoro García Egea, que cree que Sánchez le ha dado una cartera de «máxima exposición, pero mínimas competencias». Este Gobierno en menos de un mes «ya tiene apellido». Este, el de Sánchez e Iglesias, será recordado como el gobierno de la «mentira».

09:15 – «Esperamos lo mejor de este gobierno», dice Rufián, que llama «fascismo chusco» a Vox. «Le insto a que la izquierda haga de izquierda como mejor antídoto del fascismo».

09:12 – Gabriel Rufián pregunta a Sánchez sobre las medidas que tiene previstas el Gobierno para frenar el «auge del fascismo». Sánchez cita las políticas que ha avanzado el Ejecutivo sobre memoria histórica.

09:10 – Sánchez responde a Abascal. «Sé que la palabra del presidente a usted no le vale para nada», dice el presidente del Gobierno. «Utilizan España y Venezuela para hacer ruido, que es lo único que saben hacer».

09:06 – Turno para Abascal. El líder de Vox pregunta por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez. «Hizo su deber. Evitar una crisis diplomática con su intervención», responde Sánchez. «Ha mentido a los electores al cometer un gigantesco fraude tras sus pactos de gobierno», le dice Abascal: «Un ministro español, de madrugada, acude a Barajas a recibir a la vicepresidenta de una narcodictadura y evita que sea detenida». Abascal invita a Sánchez a dimitir si él fue quien dio la orden. «Ha llegado a ese banco azul cabalgando sobre el fraude y la mentira», añade el líder de la formación oliva.

09:05 – Sánchez responde a Casado volviendo a recordar al PP su «fracasos» electorales y el «balance lamentable» de la gestión del PP al frente del Gobierno. «Estamos ante un fracaso colectivo». El presidente pide evitar la «confrontación» y «dar una oportunidad al reencuentro». Pide Sánchez que Casado «no sea eco de la ultraderecha» y le anima a hacer una oposición «útil y leal».

09:01 – Pregunta directa de Pablo Casado a Pedro Sánchez. «¿Va a respetar el Estado de Derecho?». El presidente responde: «Lo he hecho siempe y lo haré siempre». Casado vuelve a intervenir para recordar las últimas decisiones del Ejecutivo con las primeras alusiones al ‘Delcygate’ – que «escandaliza a toda la Unión Europea» – y a la cuestión catalana. «No se puede decir que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su servicio».

«Usted por mucho que se mire al espejo no es Kennedy», ha añadido Casado, que advierte a Sánchez. «A tiempo está de no seguir los pasos de Maduro. Cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia».

09:00 – Arranca la sesión de control.

08:50 – Ábalos también deberá responder a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Habrá más ministros que tengan que explicar qué sucedió en el aeropuerto madrileño, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

08:45 – Santiago Abascal interpelará a Sánchez sobre el encuentro de Ábalos con la número dos de Nicolás Maduro. La tercera pregunta al presidente la formulará el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El texto de la cuestión pide aclaraciones sobre cómo luchará el Gobierno contra «el auge del fascismo».

08:40 – El líder del PP, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno sobre el Estado de Derecho.

08:30 – El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, atraerá este miércoles todo el protagonismo de la primera sesión de control del Congreso al Gobierno.