Sánchez obliga a cerrar una biblioteca pública de Fuenlabrada para grabarse con figurantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prosigue su sucesión de spots publicitarios con figurantes con un nuevo vídeo publicado este lunes. Para promocionar una nueva partida de becas para estudiantes que aprobará este martes el Consejo de Ministros, Sánchez cerró la biblioteca municipal de Fuenlabrada para rodar un encuentro distendido con cuatro jóvenes «estudiantes».

Según informa OK Diario, Moncloa obligó a cerrar durante toda la mañana el centro para no tener problemas con el rodaje. Para ello, la biblioteca publicó en sus redes que los usuarios no podrían acceder a la misma «por razones técnicas». La alcaldía de Fuenlabrada está en manos del socialista Francisco Javier Ayala Ortega, que obtuvo la mayoría absoluta en 2018.



Les informamos que por razones técnicas, la biblioteca Tomás y Valiente abrirá mañana, 20 de febrero, a las 13,00 horas. Disculpen las molestias pic.twitter.com/nAWPgTrY7v — CulturaFuenla (@CulturaFuenla) February 19, 2023

Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, Sánchez acelera la producción de propaganda. Es el tercer vídeo preparado por Moncloa tras la partida de petanca con jubilados, luego descubiertos todos como afiliados al PSOE, y el café con un perceptor del SMI que en realidad era el hermano de un asesor del propio Sánchez.