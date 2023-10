Sánchez pedirá manos libres a la militancia para negociar con Junts sin dar detalles sobre la amnistía

Pedro Sánchez tiene previsto pedir a la militancia del PSOE un aval a ciegas a su estrategia de diálogo con los separatistas catalanes de cara a la investidura. El secretario general del Partido Socialista convocará una consulta solicitando a los afiliados manos libres para negociar con Junts, la formación de Carles Puigdemont, pero sin dar ningún detalle sobre una posible ley de amnistía porque todavía no hay acuerdo sobre la misma.

Sánchez tiene la «absoluta y rotunda confianza» de que logrará un respaldo «muy importante» de la militancia en esta consulta pese a las críticas del barón socialista más destacado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Será el Comité Federal que celebra el PSOE este sábado el que apruebe la pregunta de la consulta a los afiliados sobre los pactos para lograr la investidura de Sánchez, que de momento sigue sin tener fecha. «Espero que pronto tengamos la buena noticia de que España cuente con un Gobierno», se ha limitado a señalar el presidente en funciones en rueda de prensa tras el Consejo Europeo que ha concluido este viernes en Bruselas.

Los militantes socialistas deberán pronunciarse sobre el acuerdo de coalición cerrado esta semana con Sumar, cuyo contenido es público. Pero también tendrán que votar sobre las negociaciones con el resto de fuerzas que podrían apoyar la investidura, cuyos detalles no son conocidos.

Sánchez ha justificado la necesidad de pedir manos libres a la militancia del PSOE con el argumento de que, si espera a que se cierren los acuerdos con los separatistas, no llegaría a tiempo de la fecha límite del 27 de noviembre, en la que se convocan automáticamente elecciones si no hay investidura.

«No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación, no solamente con Junts per Catalunya o con Esquerra Republicana, sino también con el PNV, con el BNG, con Bildu o también con Coalición Canaria. Si hago todo eso, me tendría que ir al 27 de noviembre», ha alegado.

En todo caso, el líder del PSOE ha resaltado que, a diferencia de lo ocurrido en 2019, no sólo se preguntará por el acuerdo de coalición con Yolanda Díaz, sino que «en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura».



Sánchez ha vuelto a insistir en que los acuerdos que se alcancen con los separatistas se harán públicos una vez que se hayan cerrado. «Entiendo que los medios de comunicación exijan y demanden información sobre las negociaciones. Pero en las negociaciones siempre se impone un tiempo de discreción«, se defiende el presidente del Gobierno.

«Cuando los acuerdos se logren, se impondrá un tiempo de luz y taquígrafos. Es lo que he dicho siempre: cuando haya un acuerdo, todo será explicado, con luz y taquígrafos. Pero estamos ahora mismo en un momento de tejer esos acuerdos con el resto de formaciones políticas», ha dicho Sánchez.

«Sobre la convivencia, o la normalización o la estabilización de la situación política en Cataluña, lo que hagamos será siempre en coherencia con lo que hemos venido haciendo durante todos estos últimos cinco años. Y creo además que los resultados están ahí: hoy Cataluña, su situación, nada tiene que ver con la situación que heredamos en el año 2018″, sostiene el líder del PSOE.

¿Le preocupa que las críticas de García-Page por la amnistía se extiendan en el PSOE? «Tengo la absoluta y rotunda confianza -porque he hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista, estén o no en el Gobierno- de que el respaldo (a negociar con Junts) va a ser muy importante«, contesta Sánchez.

«Evidentemente, los militantes del Partido Socialista se pueden expresar, como no puede ser de otra manera, libremente y con todo el respeto de la Comisión Ejecutiva Federal y por supuesto del secretario general», ha zanjado.