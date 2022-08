Sánchez responde a Ayuso: “La ley en España se cumple”

El presidente del Gobierno pidió que se huya de comportamientos «egoístas, unilaterales e insolidarios» tras las palabras de la presidenta madrileña.

Sin mencionarla, pero dejando patente a quién se refería, Pedro Sánchez respondió a Isabel Díaz Ayuso con un contundente «la ley se cumple en España» después de que la presidenta madrileña se rebelara contras las nuevas medidas de ahorro energético anunciadas el lunes asegurando que no las aplicará.

El presidente del Gobierno, compareciendo ante la prensa tras el tradicional despacho estival con Felipe VI en Palma de Mallorca, pidió a la clase política que se aleje de comportamientos «egoístas, unilaterales e insolidarios» porque no son representativos de la sociedad española.

Ayuso, advirtió que no aplicará el plan de ahorro energético con un contundente «Madrid no se apaga». La presidenta madrileña ha explicado que no aplicará el plan diseñado por el Gobierno porque considera que «genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo».





Además, cree que «provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?«.

Sánchez apeló a la solidaridad europea recordando el espíritu con el que respondió la UE con España durante la pandemia y recordando que el país se ha comprometido con un ahorro del siete por ciento en lugar del quince que se ha reclamado a otros miembros. El Gobierno «aplaude y apoya este esfuerzo colectivo», aseveró Sánchez.