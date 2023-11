Sánchez se asegura presupuestos hasta 2026 con el voto de Coalición Canaria

El PSOE ha firmado un acuerdo de investidura con Coalición Canaria. La diputada Cristina Valido ha sido la última en dar su voto favorable, pese a que hace unas semanas había descartado y el «sí» y aseguraba que lo más viable era la abstención o el voto negativo. Gracias a este acuerdo, que incluye la cesión de «las competencias pendientes» y la llamada «agenda Canaria», Sánchez se asegura 179 votos, tres por encima de la mayoría absoluta.

«Firmamos con cabeza y puede que sin corazón«, afirmaba la única representante de CC al desgranar que no les gusta la amnistía pero que han conseguido la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo para los residentes o la gratuidad de las «guaguas» (autobuses) y tranvías. El Gobierno de Sánchez también se compromete a reformar la ley del menor para que «los menores no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan».

Blindando Presupuestos

El acuerdo suscrito entre ambos partidos compromete al partido isleño a «aprobar los Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026». Hasta ahora, Pedro Sánchez había tratado de cerrar un pacto «de legislatura» con Junts pero no era tan explícito a la hora de conseguir el respaldo a las cuentas. Los socialistas saben que la formación de Puigdemont puede salirse del bloque afirmativo e irse a la abstención, en especial cuando se acerquen los comicios catalanes.

Jugando con los socios

En el PSOE asumen que «hay juego» y que su objetivo es blindar una pequeña geometría variable con todos los partidos de la cámara a excepción de UPN, PP y Vox. La obsesión de Ferraz y Moncloa es reducir a estos partidos a la irrelevancia parlamentaria, al crear una coalición con todos los partidos restantes que sustente al Gobierno.

Si cualquier socio se va a la abstención en un momento determinado, Sánchez seguiría teniendo recambios gracias al voto favorable de CC o del BNG. También estos dos escaños podrían caerse en la votación de alguna norma porque el PSOE seguiría teniendo mayoría. La formación de Fernando Clavijo ya ha advertido que, por ejemplo, no respaldará la Ley de Amnistía que saldrá adelante con los votos de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, BNG y Bildu.

¿Proceso constituyente?

El pacto con Coalición Canaria habla de una hipotética reforma constitucional. Hasta este momento, el PSOE no mencionaba los cambios en la Carta Magna, pese a que lo firmado con Junts o PNV va más allá de lo que contiene el texto de 1978.

En el acuerdo firmado por la diputada Valido y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se menciona que «si se afronta una reforma constitucional», se tendrá que establecer una «Disposición Adicional Tercera» para «reconocer la condición de «ultraperiferia» a Canarias«. Se trataría de un «hecho diferencial con trascendencia constitucional», afirma el acuerdo.