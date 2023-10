Sánchez sigue con 121 votos: PNV y BNG no confirman que le apoyarán

Ambos partidos exigen al candidato socialista «avances» en las agendas vasca y gallega para prestarle su apoyo.

Pedro Sánchez continúa buscando el apoyo necesario para su investidura como presidente del Gobierno. Con 121 votos en el Congreso, el candidato socialista se encuentra a la espera de obtener la confirmación de dos partidos clave, con permiso de Puigdemont: el PNV y el BNG.

El PNV, con cinco votos en la Cámara, y el BNG, con un representante, no van a dar su brazo a torcer a las primeras de cambio. Ambos partidos han presentado una lista de demandas que consideran fundamentales para dar su apoyo a Sánchez, y están exigiendo negociaciones y compromisos concretos antes de comprometer su voto.

Aitor Esteban, el portavoz nacionalista vasco, ha dejado claro que aún no se ha garantizado el apoyo del PNV y que el acuerdo es complicado. El PNV está dispuesto a ser generoso, pero esperan lo mismo de todas las partes involucradas. No han dado garantías sobre cuándo se celebrará el debate de investidura, pero han señalado que tienen tiempo hasta finales de noviembre antes de que se convoquen automáticamente elecciones.

«Es una acuerdo complicado porque son necesarias muchas partes y todas lo son sin falta. Hará falta generosidad, por la nuestra sí la hay, y por el partido que necesita ser investido el candidato todavía más», ha avisado Esteban.

«Parece que se puede avanzar rápidamente pero luego las concreciones pueden tardar más», ha señalado Esteban que ha incidido en la discreción de las próximas reuniones y recalcado que en el PNV «no vamos a jugar y vamos a ir al grano».

«Si les puedo adelantar que a partir de ahora no vamos a decir nada, queremos intentarlo y ver si hay posibilidad de que salga… lo que sí puedo decir es que en estos momentos no está cerrado el acuerdo. No lo hay. Hoy hemos acotado algo más, pero todavía no lo hay», ha reiterado.

Por su parte, el BNG ha expresado su «mejor disposición» para llegar a un acuerdo, pero también han presentado su propia lista de demandas, llamada «agenda gallega». Estas demandas deben convertirse en acuerdos concretos antes de que el partido gallego confirme su voto a favor.

Una de las peticiones clave del BNG es el compromiso de Sánchez de avanzar en el autogobierno gallego con una transferencia completa de las competencias pendientes. También han destacado la importancia de que Galicia sea reconocida como una nación en un futuro Estatuto.

Además de estas demandas, tanto el PNV como el BNG han pedido más inversiones, financiación justa, modernización de infraestructuras, políticas ambientales, y la derogación de leyes y reformas laborales.

Ambas fuerzas nacionalistas han enfatizado la necesidad de compromisos claros antes de dar su apoyo a Sánchez, y aunque están dispuestos a negociar, aún no se ha cerrado ningún acuerdo.