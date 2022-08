Sánchez y Feijóo aparentan interés por negociar, pero rehúsan llamarse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantienen congeladas sus relaciones en un momento de máxima incertidumbre por la amenaza de Vladimir Putin de chantajear con el gas y comprometer su suministro a los países europeos, lo que hace temer un invierno durísimo.

La votación del decreto energético este jueves volvió a poner en evidencia la falta de sintonía entre Sánchez y el presidente del PP, quienes mutuamente se acusan de no llamarse. En los últimos días, la cuestión de la renovación del CGPJ y el rifirrafe a cuenta de la filtración de un documento firmado por Teodoro García Egea y Pablo Casado con Félix Bolaños ha agrandado aún más la brecha entre los equipos negociadores.

Mientras el jefe del Ejecutivo señalaba en su viaje por Latinoamérica que Feijóo debe ser quien tome la iniciativa de levantar el teléfono, como asegura hacía él con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición, el líder del PP critica la «imposición» del Gobierno al aprobar un decreto de ahorro energético en el que no ha contado con la opinión ni de grupos políticos ni de comunidades ni de los sectores afectados.

La conclusión de Sánchez ante la nueva dirección de Génova es que ha cambiado a peor, algo que subraya que creía difícil que pudiera ocurrir después de la oposición protagonizada por Pablo Casado. Pero está convencido de que lo españoles ya van conociendo cómo es el presidente del Partido Popular en realidad y qué tipo de oposición hace. Algo que cree que seguirá ocurriendo en los próximos meses porque asegura que «aún quedan muchos metros hasta la meta».

Feijóo, por su parte, argumenta que el motivo que está detrás de la ausencia de interés del presidente por mantener contacto con él es el hecho de que se debe a sus socios de investidura, siempre muy críticos con la política que ejerce el PP. «El Gobierno en lo que se refiere al PP siempre hace lo mismo: no se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque. Lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional (…) Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana a con el Partido Popular», dijo este jueves en un acto en Pontevedra.

En esos mismos términos se han pronunciado este viernes los escuderos de Feijóo, Cuca Gamarra y Elías Bendodo. La secretaria general del Partido Popular ha recordado que los pactos de Estado son necesarios alcanzarlos y, para ello, es vital la «concurrencia» de las dos fuerzas políticas con más representación parlamentaria.

“Si toda Europa avisa que lo peor puede estar por venir, lo responsable, lo que españoles necesitan y esperan, es que Sánchez levante el teléfono y hable con el líder de la oposición, sobre todo cuando ha mostrado su disposición a colaborar”, ha afirmado en los IV Cursos Europeos de Verano mientras que el coordinador general de la formación ha explicado que su partido ha ofrecido hasta ahora cinco pactos de Estado al Gobierno que han sido ignorados: “Son propuestas serias en beneficio de nuestro país. El Gobierno no puede pactar, está atado a sus socios«.