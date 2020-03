SATSE Madrid denuncia el “cansancio extremo” de las enfermeras

El Sindicato de Enfermería ha denunciado el “cansancio extremo” que se está produciendo entre la plantilla de enfermeras de los distintos centros asistenciales de la Comunidad de Madrid. “Hay compañeras que llevan demasiados días sin librar, con los equipos de protección individual (EPIs) puestos durante casi toda su jornada y con turnos que provocan agotamiento e impiden el descanso correcto”, explica Jesús García Ramos, portavoz de SATSE y adjunto a Salud Laboral de SATSE Madrid.

Para este enfermero, llevar los equipos de protección individual (EPIs) durante gran parte de su jornada laboral está generando un cansancio extremo que se ve agravado por los turnos imperantes y la falta acuciante de personal. “Los EPIs están diseñados para tenerlos durante unas pocas horas, no toda la jornada, lo que provoca agotamiento físico ya que no se trabaja igual. La falta de profesionales también está generando que haya compañeras que lleven muchos días sin poder librar y, además, la peculiar organización del trabajo de las enfermeras, a turnos, está empeorando la situación ya que no se descansa de igual forma”, denuncian desde SATSE Madrid.La plantilla actual, escasa durante todo el año, está dando muestras de que no va a poder aguantar mucho tiempo más a este ritmo por lo que SATSE Madrid planteará a la Administración sanitaria un cambio en la organización de las jornadas, acortando los turnos de trabajo por lo que deberían ampliarse sustancialmente las actuales plantillas enfermeras.

Según el texto difundido, la ampliación de plantillas debería hacerse en todo el ámbito asistencial de la Comunidad de Madrid, Summa 112, Atención Primaria, Especializada, AMAS, Atención Domiciliaria y Atención Telefónica que debería contar con equipos específicos para la atención a los pacientes potencialmente con coronavirus y liberados del resto de tareas que realizan habitualmente (agilizar sus agendas para que sólo se dediquen a la atención telefónica y/o domiciliaria).

Desde SATSE Madrid se ha solicitado la apertura y puesta en marcha, de forma inmediata, de todos los espacios existentes en muchos hospitales que disponen de plantas enteras cerradas sin camas (Hospital del Henares, Sureste, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Del Tajo e Infanta Leonor).

TELÉFONO EXCLUSIVO SANITARIOS

De igual forma, desde SATSE Madrid se ha reclamado que se habilite un teléfono de atención exclusivo para profesionales sanitarios, diferente del creado para usuarios, donde personal experto y formado pueda resolver dudas sobre atención y cuidado a pacientes con presunción de tener coronavirus.

Por último, reclamará un protocolo de actuación en el que estén implicados todo el sistema de salud de la Comunidad de Madrid tanto público, como privado y no que cada uno ofrezca las soluciones que considere oportunas.