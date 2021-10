Se reabre el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia

Este martes se ha reabierto a los peatones el puente internacional Simón Bolívar, con lo que se permitirá la movilización terrestre entre el territorio venezolano y la vecina Colombia.

Dicho paso peatonal estaba cerrado desde febrero de 2019, cuando la tiranía chavista y el gobierno de Iván Duque llegaron a un punto alto de confrontación y los accesos fueron bloqueados con unos contenedores, a instancias del régimen venezolano.

Un portavoz de la tiranía roja, Freddy Bernal, ha recordado que Caracas había anunciado que se reabriría el puente cuando un 70 por ciento de los ciudadanos estuviesen inmunizados contra el COVID-19, recoge Caracol Radio. Aunque las cifras de las tasas de vacunación en Venezuela aún no están claras, Maduro ha decidido darle luz verde a la reapertura del puente.

«(Por parte de Venezuela) no hay obstáculos físicos, legales ni políticos, ahora la decisión de liberar los puentes corresponde al Gobierno de Colombia», ha apuntado Bernal.

Por otro lado, el portavoz chavista ha expresado que este proceso se debería haber debatido con las autoridades colombianas, pero ha lamentado que, tras una reunión, estas «desaparecieron».

«Lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron, hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a responder el teléfono, ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ni Migración y nosotros no podíamos esperar eternamente a que a Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros», ha criticado.

Por su parte, el Presidente colombiano, Iván Duque, ha declarado la semana pasada que no tiene ninguna intención de reconocer a la “tiranía oprobiosa, corrupta y narcotraficante” de Venezuela, refiriéndose expresamente a Maduro.

La declaración de Duque le salió al paso a una iniciativa promovida en el Senado colombiano, consistente en explorar mecanismos para que Venezuela y Colombia “normalicen” relaciones. Las mismas se interrumpieron abruptamente en el momento en el que Duque desconoció al régimen de Maduro para pasar a reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela.

Ahora este paso fronterizo permanecerá abierto desde las 6.00 horas hasta las 20.00 horas (ambas en horario local). Hasta el momento el movimiento de personas en este punto tan solo se estaba llevando a cabo a través del corredor humanitario reservado a estudiantes y enfermos.