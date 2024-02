Según la CUP los inmigrantes no delinquen más, sino que se les encarcela más

el •

Todos los datos estadístico, todos los estudios sociológicos y criminológicos afirman que los inmigrantes delinquen más en proporción que la población autóctona.

Pero la CUP está convencida que es lo contrario. Y es que ellos gozan de una iluminación de la que carecemos lo no escogidos a la salvación nacionalista. Basha Changue, la pintoresca ex candidata a la alcaldía por Barcelona de la CUP, ha asegurado que: «No delinquen más, les encarcelan más, que es distinto. La justicia no trata igual a todas» (y todo y todes).

Otros pensamos que se encarcela poco a todo tipo de delincuentes, pero en fin … Ya se sabe que la corrección política debilita el pensamiento y que el «pensamiento único» de la izquierda lo dinamita.

Los datos de la Guardia Urbana de Barcelona (que sí, que también son todos fachas según la CUP), demuestran que el 76,45% de los detenidos en la Ciudad Condal son extranjeros y que tres de cada cuatro presos de Cataluña menores de 21 años son extranjeros.

Pero la fe puede más que la ciencia.

