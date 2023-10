Segunda ronda de consultas | CC: “No sabemos si somos necesarios”

El Rey abre este lunes en el Palacio de la Zarzuela una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos que se va a prolongar hasta mañana, martes, y tras la que todo apunta a que designará al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, nuevo candidato a la investidura después de no prosperar el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No estarán, de nuevo, ERC, Junts, Bildu y BNG, por lo que Felipe VI tendrá que tomar una decisión sin conocer el sentido de su voto.

Al ser convocados por orden de menor a mayor peso parlamentario, el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha sido el primero en verse con el jefe de Estado. UPN ha trasladado a Felipe VI su intención de votar ‘no’ a una eventual investidura de Pedro Sánchez. «Nos preocupan las cesiones al independentismo», ha afirmado Esparza en rueda de prensa.

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha sido recibida en Zarzuela a las 12:00 horas. Tras su reunión con el Rey, Valido ha confirmado que todavía no ha contactado nadie del PSOE con su formación: «No tenemos contacto, ni negociaciones abiertas, por mucho que diga el PSOE que no habrá problemas para llegar a acuerdos con Coalición Canaria. No sabemos si somos necesarios».

A la 13:00 horas ha sido citado eel portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. A las 16.30 horas, está citada la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y una hora después, el presidente de Vox, Santiago Abascal. La ronda la cerrarán el martes por la mañana Sánchez y Núñez Feijóo, el último al ser el PP el partido con más escaños (137).

Si Felipe VI designa a Sánchez candidato, tendría hasta el 27 de noviembre para tratar de que prospere su investidura -dos meses después de la primera votación de investidura fallida de Núñez Feijóo- y en caso de fracasar, se repetirían las elecciones generales. Sánchez cuenta con unir a los 121 escaños del PSOE los 31 de Sumar y necesita los apoyos de PNV, EH Bildu, Junts y ERC.

Los dos partidos independentistas catalanes exigen aprobar una ley de amnistía para los condenados por el ‘procés’ y avanzar en la celebración de un referéndum de autodeterminación para dar su voto favorable al presidente del Gobierno.