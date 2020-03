Selecta opera en el Hospital La Paz | La Gaceta

Tras ganar el concurso público, la empresa líder europea en servicios de vending Selecta está ofreciendo su servicio avanzado de alimentación y bebidas a los pacientes, usuarios y trabajadores del Hospital Universitario La Paz en Madrid. La compañía gestionará el servicio de restauración automática del mejor hospital público de España durante los próximos cinco años/COMUNICAE/

El Hospital Universitario La Paz ha adjudicado a Selecta el servicio de vending de todas sus instalaciones (Hospital General y de Traumatología, Hospital Materno-Infantil, Urgencias, Consultas y Área de Descanso de empleados). Este cambio de empresa operadora de restauración automática incluye importantes novedades como una nueva imagen en todos los puntos de venta, sistemas de pago avanzados, café en grano ecológico y de comercio justo, máquinas con fruta fresca – productos saludables y un córner de café Starbucks on the go.

“Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos el operador de vending del mejor hospital de España, y poder gestionarlo con nuestra mejor oferta y excelente servicio, tal y como viene haciendo Selecta en muchos otros hospitales del país”, afirma Carmen Fernández, directora Comercial y Marketing. “Nuestro principal objetivo es mantener un alto nivel en la calidad del servicio, adaptándonos a las necesidades de los consumidores del hospital, con una oferta de producto muy diversa, equilibrada y sostenible”, añade.

Y es que Selecta llega a este hospital con una propuesta de calidad basada en la distribución de alimentos y bebidas de primeras marcas, con maquinaria de última tecnología y atractivo diseño. En concreto, las máquinas están instaladas en las diferentes zonas de espera (Hospital General y de Traumatología, Hospital Materno-Infantil, Edificio de Consultas Externas y Urgencias), para dar servicio tanto al personal como a enfermos y acompañantes que acudan a este centro hospitalario, que por sexto año consecutivo ha sido reconocido como el hospital público mejor valorado de España.

Oferta hospitalaria adaptada

Selecta se anticipa a las necesidades de los pacientes, usuarios y empleados del hospital adaptando el surtido e imagen a las particularidades de esta comunidad teniendo en cuenta las tendencias del mercado. Por eso, la propuesta de la empresa gira en torno a cuatro diferentes conceptos:

– Córner Vending, con una gran selección de sólidos, bebidas frías y calientes.

– Córner Healthy Moments, con productos saludables (Hospital General).

– Córner Infantil, con productos adaptados a este colectivo (Hospital Materno-Infantil).

– Córner Starbucks on the go, para poder disfrutar de la experiencia Starbucks en el mismo hospital.

La sólida experiencia de Selecta en el canal sanitario hace que todos los esfuerzos de la empresa vayan dirigidos a adaptar su servicio a las peculiaridades de cada entorno hospitalario y a las necesidades del consumidor. Según Teresa Martín, responsable comercial del Canal Público-Semipúblico de Selecta, “nuestro expertise como compañía operadora de restauración automática en diferentes hospitales (Hospital Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Infanta Sofía, Barbastro…) nos permite tener un conocimiento exhaustivo del usuario del ámbito hospitalario. Sabemos identificar sus gustos y necesidades, y nos anticipamos a sus demandas para ofrecerles una oferta ajustada en base a las tendencias de consumo saludables y sostenibles imperantes en la sociedad actual”.

Sobre Selecta

El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está especializado en la creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios autoasistidos de alimentación. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución automática. Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 10.000 empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 10 millones de consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en casi todo el IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 35.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 1 millón de consumidores diarios. Más info: www.selecta.es

