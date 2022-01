Serbia clama contra Nadal por su opinión sobre el caso Djokovic: «¡Nunca olvidaremos esto!»

La situación de Novak Djokovic, retenido en un hotel de Melbourne mientras se debate su expulsión definitiva de Australia por su situación médica, divide al mundo entero. Y en Serbia tienen muy claro que aquellos que no comulguen con las ideas del número uno mundial han pasado a ser sus enemigos.

Mientras Srdjan, padre del jugador, califica a su hijo de «Espartaco del nuevo mundo» y defensor de la libertad, la prensa del país balcánico arremete contra aquellos que defienden la decisión de Australia de negar la entrada a alguien que no está vacunado. Y entre todos ellos destaca la figura de Rafael Nadal, que poco después de debutar con victoria en el Melbourne ATP 250 expresó su opinión sobre lo sucedido con Djokovic: «Creo que si quisiera, estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema», dijo el español.

«Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomarlas, pero luego hay algunas consecuencias».

«Lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina, y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos», continuó Nadal, empatado con Djokovic y Federer en la cima de títulos del Grand Slam, con veinte. «Pasé por la Covid-19. Me han vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema para jugar aquí. El mundo, en mi opinión, ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas».

El eco de sus palabras llegó hasta las redacciones serbias, donde no ha sentado bien que el español no demostrase empatía con la situación vivida por Djokovic. «Ni una palabra sobre el trato inhumano que sufrió y la tortura durante casi 12 horas toda la noche en el aeropuerto», escribían en el diario Telegraf. «El comentario de Nadal es completamente inapropiado», añadía, y acompañaba el texto con un titular entre admiraciones: «Nadal, ¡nunca olvidaremos esto!».

En otras piezas adicionales, Telegraf recoge también la opinión de Feliciano López, que si tuvo palabras de apoyo hacia Djokovic al conocer su situación. «Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número 1 del mundo se quede sin jugar un Grand Slam. A veces lo que mal empieza puede acabar peor. Australia sale muy mal parada de todo esto. Qué pena», escribía el toledano en sus redes sociales. «Nadal, escucha lo que dice tu colega de selección», le pedía el diario Telegraf al balear, antes de recoger decenas de comentarios de las redes sociales contrarios a las palabras del actual número seis del tenis mundial.

