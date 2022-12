Sergio Sayas vapulea a Félix Bolaños por sus ataques al Tribunal Constitucional

La sesión de control en el Congreso de los Diputados de este miércoles ha venido marcada por la decisión del lunes del Tribunal Constitucional de admitir las cautelarísimas presentadas por el PP para frenar el asalto definitivo del Gobierno de Sánchez al Tribunal de Garantías. La tensión se notaba en cada una de las intervenciones, tras una semana en las que se han intercambiado acusaciones de golpe de Estado, se ha hablado de complot de la derecha judicial y política por parte de Pedro Sánchez, y se han proferido amenazas por parte de Félix Bolaños sobre las consecuencias que esa decisión podría tener.

Con energía, sin dudar en ningún momento y con una claridad que ya quisieran para sí más de la mitad de la cámara, Sergio Sayas ha vapuleado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al Gobierno en pleno y a toda la bancada socialista.

«Es intolerable haber visto a ministros amenazar a magistrados del TC. Es inadmisible ver al presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado y a usted mismo tratando de desacreditar al TC», decía con energía Sayas.

«Y hacen todo esto porque ustedes no quieren que el parlamento controle al Gobierno, lo que quieren es un Gobierno que controle el Parlamento al más puro estilo bolivariano. Yo sé que esto es lo que piensan Forcadell, Junqueras, Puigdemont, pero es que ahora esto también lo piensa el PSOE, porque de tanto pactar con el independentismo, ustedes se han mimetizado con él. Ya no hay diferencias entre el sanchismo y el indepenedentismo«, señalaba Sayas y preguntaba: «Hoy le ha dicho ERC que quiere entrar en el Tribunal Constitucional, ¿también eso les va a dar? ¿Va a poner a los enemigos de la Constitución a cuidarla? No me conteste porque su palabra no tiene ningún valor«.

Bolaños, que había acusado de transfuguismo al diputado Sayas, no podía ocultar el escarnio que estaba sufriendo en su gesto al escuchar al joven navarro cómo zarandeaba a toda la bancada socialista: «Habla usted de transfuguismo. Mire, le voy a decir una cosa: le miro a la cara a usted, miro al señor Sánchez y miro a la cara a todos los diputados socialistas que con su voto han avalado este ataque a la democracia y pienso que son el mayor caso de transfuguismo de la historia de España. Porque los jefes de los que nos sentamos aquí no son los presidentes de los partidos políticos, los jefes de los que nos sentamos aquí son los españoles a los que ustedes han mentido, han traicionado y han humillado. Les dijeron que con Podemos no, les dijeron que con Bildu no, les dijeron que no iban a indultar a golpistas, les dijeron que venían a luchar contra la corrupción y lo que han hecho es abaratar la malversación. Ustedes han construido un gobierno en torno a una mentira masiva y un engaño colectivo«.

Terminaba Sayas pidiendo al Gobierno que «ahora que los españoles saben la verdad, sáquenlos a las urnas para que puedan elegir con transparencia el futuro que quieren para España».