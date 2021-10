Sevilla y los 300 «cuñaos»

Voxes críticas.- El pasado martes tuvo lugar el día de la Hispanidad y la gestora oKupa citó a los afiliados y votantes de Vox, en una plaza céntrica de Málaga capital, (Plaza de Félix Sáenz, que no plaza de Miguel Sáenz, que no existe, son torpes hasta para eso, claro que ninguno es de Málaga capital, pues normal)

Según un tweet de Antonio Sevilla (se adjunta) dice que asistieron unas 300 personas. El problema de todo esto es que el mismo VOX Málaga publicó fotos del evento donde, si uno hace el esfuerzo de contar las personas, se ven que no pasan de 100 (les pido que hagan el esfuerzo).

Quien conoce la plaza de Félix Sáenz de Málaga, podrá observar que no es mucho más de lo que sale en la foto; se trata de una plaza pequeñita. He recordado el chiste que nos contaban de pequeño: ¿cuál es el colmo de un jardinero? Que tu hija se llame Rosa y la dejen plantada, o algo parecido. ¿Cuál es el colmo de Antonio Sevilla? Que te llamen mentiroso y tú mismo publiques las pruebas de tu mentira. Es de risa, madre mía, porque Sánchez es tanto o más mentiroso que Sevilla, pero por lo menos hay que buscar pruebas de su mentira para corroborarlas; aquí no, aquí miente y él mismo se la quiere dar a los militantes. ¡Bravo, Gestora de VOX Málaga! El enemigo en casa.

El título de este artículo no venía por esto que he contado, sino porque me llama la atención el número de personas que ha falseado Antonio Sevilla. Ha dicho que 300. Ya puestos a mentir podría haber dad cualquier otra cifra; por cierto, aunque hubieran sido 300, que ni contándolos un borracho, ¿nos quiere decir entonces que tiene más poder de convocatoria Antonio Sevilla que Ortega Smith, a cuyo mitin fueron unas 120 personas? ¿O que Iván Espinosa, que fueron 180? Parece que a esta gestora oKupa, además de inventar, le gusta comparar. Ya lo hicieron en redes sociales presumiendo de haber reunido Vox Málaga, a más afiliados que Macarena Olona en Granada. Aunque esta vez Olona sí lleno en Sevilla; entonces, dónde está el problema: en VOX o en VOX Málaga.

Recordemos que en la elecciones generales de 2019 votaron a Vox en la provincia de Málaga 161.752 personas, por lo que 300 tampoco me parecería un número óptimo, pero 100 es demoledor.

Pero ¿por qué 300? Aquí en Voxes Críticas estamos completamente seguro de que ha sido un sueño húmedo de antaño. Antonio Sevilla se ha creído Leónidas y sus 300 espartanos. Os refresco la memoria, hubo un rey espartano llamado Leónidas que ante la inminente llegada del ejército persa, de más de un millón de soldados, se parapetó con 300 espartanos en un paso angosto en las Termópilas en Grecia, y ahí estuvo casi una semana aguantando las embestidas de los persas. Pues ahí lo tenéis, Sevilla es el nuevo Leónidas español, que en el paso de Despeñaperros nos va a defender con sus 300 “cuñaos” de las hordas sanchistas y podemitas.

Ya vimos un ejemplo de gallardía sin límites, el día que la Plataforma, cargada con armas tan peligrosas como pitos y cencerros, se presentó en la sede, para pitar a estos ineptos, y estos valientes, siguiendo el ejemplo de Leónidas, se parapetaron en la sede y detrás de tres furgones y 15 operativos de la policía, (que no tendrían sitios más importantes a los que ir). Yo pediría la Laureada para estos héroes, sobre todo para Luna y el ‘Chusquero’, que en un acto de arrojo sin precedente, no pararon de hacer fotos, jugándose la vida en ese menester.

He de reconocer que duermo más tranquilo desde que sé que está gestora oKupa está defendiendo el muro y sobre todo el gran secretario Gutiérrez Don Pelayo y el Cid se quedan en la altura del betún, ante semejante héroe nacional, pues como decían en la Segunda Guerra Mundial los alemanes: “si en el frente os encontráis con un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas y el uniforme desabrochado, cuadraos ante él porque es un héroe español”. Pues ahí lo tenéis. Cuando veáis pasar a Gutiérrez mal afeitado, con los mismos vaqueros roídos de siempre y con la chaqueta encogida de las mangas hasta el codo, cuádrate, porque es un héroe de la gestora oKupa de Málaga, que va de avanzadilla a reconquistar afiliados.

Ya se vio su valentía, cuando en un acto heroico, apartando de un empujón a su entonces compañera Sonia, (prestigiosa periodista que ahora, harta de estos indocumentados, se ha dado baja de VOX), para defendernos y ponerse en primera fila, ante la carga de los periodistas y la inminente foto. (VER VIDEO DEL BOCHORNOSO INCIDENTE PINCHANDO AQUÍ)

¿Por qué digo esto? Pues porque la última ocurrencia de la gestora okupa es mandar al secretario Gutiérrez de destacamento en misiones de rescate de alto riesgo o más técnicamente de comando, con su patrulla canina, para intentar captar personas de la Plataforma Antigestora. Efectivamente, los siguen, mirando a ver dónde están y allí aparece Callou, intenta hablar con ellos, les ofrece el oro y el moro, pero se tiene que ir con el rabo perruno entre las piernas pues Gutiérrez se está encontrando un fracaso tras otro.

No entienden que haya personas que no quieran realizar pactos con quienes no pretenden, ni la excelencia, ni la honradez, ni la democracia. Que dentro de la Plataforma Antigestora, impere la impronta de principios cívicos y valores morales que dignifican a las personas. Es por esto que por más cargos o facilidades que les ofrezcan, se encuentra siempre con el ‘no’ por respuesta o en lenguaje más vulgar: “váyase usted a esparragar”. Que los plataformistas no entran en las luchas de poder, ni en el quítate tú para ponerme yo, ni en el apreciado triángulo dinero-poder-política en el que ha entrado la gestora okupa.

Si esta gestora materialista no sabe qué es Honor, Lealtad y Dignidad, nunca entenderá lo que no es negociable.