Si cae Colombia, cae Hispanoamérica

Este año en Colombia hay elecciones presidenciales y de Congreso, y lo que está en juego no es solo el futuro de los colombianos sino, en realidad, el futuro de toda la región. No es casual que Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, mencione una y otra vez a la Gran Colombia y que no pare de hablar de Bolívar. El castrochavismo siempre ha querido borrar las fronteras y que Hispanoamérica sea un solo territorio socialista. Si cae Colombia, es posible que esa pesadilla se haga realidad.

Los narcosocialistas de Venezuela y las guerrillas colombianas hace rato que trabajan de la mano. Buena parte de la droga que se produce en Colombia pasa por Venezuela antes de llegar a su destino final. Maduro y Diosdado Cabello son las cabezas del Cartel de los Soles, y sus principales colaboradores son las FARC.

Maduro ha utilizado a la Fuerza Armada venezolana para custodiar y transportar droga desde Colombia en colaboración con las guerrillas colombianas. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a oficiales de alto rango de Venezuela de proporcionar asistencia material para operaciones de narcotráfico llevadas a cabo por las FARC.

Pero no solo son aliados en el narcotráfico, sino por supuesto también en la revolución. Documentos hallados por las autoridades colombianas en campamentos de terroristas de las FARC muestran que desde que Hugo Chávez estaba en el poder, Venezuela ha financiado a las FARC para adquisición de armas y capacitación en asuntos como inteligencia.

Y como para los socialistas la revolución incluye el reclutamiento de menores, en eso también son compañeros. La ONG Fundaredes ha denunciado en diferentes ocasiones que grupos guerrilleros colombianos mantienen presencia en más de 300 escuelas de cinco estados de Venezuela, lo que les ha permitido reclutar para sus filas a menores venezolanos.

Estas relaciones delincuenciales transnacionales han ocurrido durante años, aún cuando en Colombia había un Gobierno como el del presidente Uribe que se enfrentó con todo su poder a las guerrillas. Imagine qué podría ocurrir si el presidente fuera de izquierda…

Si [Gustavo Petro] se convierte en presidente, el único país que durante décadas votó en contra de la izquierda habrá caído… y con él caerá Hispanoamérica

Lo que ocurrirá en Colombia, si gana la izquierda, no es simplemente que unos socialistas empezarán a llevar a cabo sus medidas estatistas que más temprano que tarde terminarán en miseria, lo que se desatará en el país cafetero es mucho más profundo y preocupante que eso, será la expansión del régimen castrochavista a territorio colombiano.

Lo primero que ocurrirá es que en esos lugares fronterizos donde ya hay poca o nula presencia de las Fuerzas Armadas colombianas, las guerrillas, con todo el apoyo del cártel de los soles y la tiranía de Maduro, expandirán su dominio. El país cafetero es un territorio muy atractivo físicamente para estos carteles porque por su temperatura, humedad, altura sobre el nivel del mar, latitud y otros asuntos agroecológicos es una tierra extremadamente generosa para el cultivo de muchas cosas, pero en este caso, de lo que a ellos les importa: la coca.

Colombia también tiene buena ubicación para la salida de drogas, el Pacífico colombiano es una ruta de salida ya bastante aprovechada por los carteles. Además, el país tiene gente capacitada en la producción y transporte. Colombia para el castrochavismo no es solo un país más al que van a llevar su ideología de muerte mientras roba a todo el pueblo, Colombia es una mina de “oro blanco” que además está al lado, lo cual es infinitamente conveniente para todas las operaciones.

Si alias ‘Aureliano’ -más conocido como Gustavo Petro– llega a la presidencia de Colombia, Maduro más que nunca se creará el nuevo Bolívar y avanzará hacia una “Gran Colombia” que no será más que un extenso territorio sin fronteras para delinquir. Si el señor de las bolsas —también se conoce así a Petro después de la revelación de un vídeo en el que se le ve contando billetes para luego meterlos a una bolsa— se convierte en presidente, el único país que durante décadas votó en contra de la izquierda habrá caído… y con él caerá Hispanoamérica.