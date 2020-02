“Si hay Presupuestos será por un acto de generosidad de ERC que luego cobrará a Sánchez”

El presidente ejecutivo de Foro España, Mariano Gomá, reconoce que es “pesimista” en cuanto al resultado de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y los separatistas catalanes porque “hablan lenguajes diferentes”. Ha afirmado que si de ese diálogo salen los presupuestos, que es lo que busca el presidente, “será por un acto de generosidad de ERC que luego se lo cobrará a Sánchez”.

A los separatistas “les interesa que dure Sánchez”, ha subrayado Gomá, que en una entrevista a El Imparcial ha destacado que tiene claro que “el principal problema en España en estos momentos es Cataluña”.

Sobre Carles Puigdemont, el que fuera también presidente de Societat Civil Catalana ha insistido en que “es un eurodiputado denostado y menospreciado por los más de 700 diputados que hay en el Parlamento Europeo” y que “en Bruselas nadie habla de él y en Alemania no saben ni quién es”.

El Foro España de la Solidaridad y del Progreso ha creado unos galardones para distinguir a personalidades e instituciones que han destacado por su capacidad para cohesionar a la sociedad e ilusionar a sus ciudadanos.

En esta primera edición, las distinciones, que se entregarán el 20 de febrero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, han recaído en: Antonio Tajani, premio a los Valores Europeos; al Programa Polio-Plus de la Fundación Rotaria de Rotary, premio a los Valores de la Solidaridad; a la selección española de fútbol femenino, premio a los Valores del Deporte Colectivo; a César Bona, premio a los Valores de la Docencia; a Óscar Tusquets, premio a los Valores de la Arquitectura y Diseño de la Ciudad; y a María Neira, premio a los valores de Preservación del Medio Ambiente.

¿Razón de ser, por qué Foro España?

La razón de ser de Foro España es hacer de referencia de la sociedad civil organizada porque consideramos que en nuestro país no está suficientemente organizada. Hay muchísimas pequeñas organizaciones que disparan corto y cuya voz no alcanza al conjunto de la ciudadanía.

Lo que pretendemos es intentar ser la referencia coordinando todas estas asociaciones. Queremos que España tenga una voz de la sociedad civil que sea capaz de decir las cosas que por ahora no está siendo capaz de decirlas.

Todo esto tiene su génesis y es que yo fui presidente de Sociedad Civil Catalana y organicé las grandes manifestaciones de Barcelona. En ese momento me dí cuenta de que cuando la sociedad llega a un estado límite, salta; la sociedad sale a la calle, como pasó en Barcelona por el gran problema del conflicto catalán, pero en el resto de España también es necesario que haya una coordinación de forma que la sociedad española pueda reaccionar ante cualquier afrenta o ataque que pueda sufrir el país, tanto en su integridad territorial como en otras cuestiones.

La sociedad civil tiene que dejar de esconderse en su casa, de mirar de perfil, tiene que dejar de seguir silenciada y silenciosa viendo como pasan las cosas al su alrededor, muchas de las cuales pueden ser muy malas para el futuro de España. Tenemos que hacer que esa sociedad tome cartas en el destino de España

¿El principal problema en España es el conflicto catalán?

Sí, es el conflicto catalán. Es un problema en Cataluña, pero es un problema para toda España porque su solución puede afectar enormemente a todo el país. Por tanto, podemos decir que el principal problema en España en estos momentos es Cataluña.

Pero hay muchos más, como el problema nacionalista que también existe en el País Vasco y empieza a moverse en Valencia, Baleares y Galicia. También tiene un problema económico, de distribución territorial, de adaptación de las estructuras del Estado, de equilibrio demográfico, la España vaciada, la educación el problema laboral, la educación…

La España del 1978 no es la España del 2020. Las cosas han cambiado muchísimo en 40 años y España tiene que adaptarse.

Foro España entrega unos premios y entre los premiados está Antonio Tajani: premio a los Valores Europeos por su labor como presidente del Parlamento Europeo con una gestión firme, precisa y modélica. Exactamente eso, ¿qué entienden en Foro España por una gestión firme, precisa y modélica?

Entendemos que Tajani hizo una gestión firme, de gran personalidad, porque tiene unas convicciones de Europa y las ha mantenido a rajatabla durante su mandato y ser presidente del Parlamento con la diversidad política que hay es difícil. Es modélico porque ha mantenido su estrategia como presidente negociando, seduciendo, llegando a acuerdos de manera que la Europa de Tajani ha sido de una paz interior en el mismo Parlamento y una normalidad que creemos que es premiable.

Como buen conocedor de la política catalana, ¿qué entiende usted que puede pasar con la mesa de diálogo, con lo que allí se hable y se decida después llevar a una consulta ciudadana?

Soy francamente pesimista en cuanto al resultado de la mesa de diálogo porque hablan lenguajes diferentes. Mientras las reivindicaciones de los independentistas sean independencia, autodeterminación y libertad para los presos políticos o amnistía, es un lenguaje que no tiene nada que ver con el que pueden esgrimir los que están al otro lado de la mesa.

Y es que los que están al otro lado, solo pueden esgrimir un lenguaje con unos paraguas que sean la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Este lado de la mesa no puede moverse de ahí, pero si el otro dilatara sus exigencias, o las suavizara, de manera que pudiera iniciarse algún tipo de negociación siempre dentro de estos tres pilares, a lo mejor se podría tener algún avance.

Pero sigo siendo pesimista porque conozco bien como es la política catalana. Y cuando los señores de JxCat y de ERC hablan, y hablan mucho, siempre dicen vamos a la independencia y a abolir la Constitución. Ellos van al rompimiento y lo han dicho en el Congreso de los Diputados: nos importa un comino y nosotros venimos aquí a reventar España. Cuando hay esto, los idiomas no son compatibles.

Yo, como catalán y como español, desearía que pudiera iniciarse una distensión porque en Cataluña puede haber puntos de mejora en cuanto a la redistribución de recursos territoriales o al tratamiento del catalán. Yo no tengo ningún interés en que estos señores estén en la cárcel. Han cometido un golpe de Estado, se les ha juzgado, se les ha condenado y están en la cárcel, pero yo no tengo ningún interés en que estén ahí porque estamos creando mártires.

Tienen que saber que se saltaron la ley.

Pero han dicho que lo van a volver a hacer. No parece que les importe mucho la cárcel…

Lo han dicho, pero eso, en un país potente como España, que venga una persona gritando que lo volverá a hacer no tiene por qué hacer temblar las piernas de un país. Ahora, que en un momento determinado, por la vía técnica-jurídica el Gobierno español pueda llegar a una modificación del concepto de sedición y puede llegar a algún acuerdo con le poder judicial para que salgan de la cárcel en libertad provisional… es que hacen más daño en la cárcel que fuera.

¿Qué debe hacer entonces la sociedad civil catalana?

La sociedad tiene que estar preparada y organizada para que, si hay algo que no va bien, poder decir basta. Podérselo decir al Gobierno. Nuestro trabajo no es criticar, nuestro trabajo es estar alerta, representar a una sociedad que ha votado a unos señores que nos gobiernan. El trabajo es controlar a estos señores para que hagan lo que han dicho que harán.

¿Dónde cree que está el límite, la línea roja, del pacto de Pedro Sánchez con ERC y lo que se negocie en la mesa de diálogo que haga saltar a la sociedad?

La integridad territorial. Si dicen que va a haber una escisión, una separación, eso España no lo va a permitir. Hay 46 millones de personas que no van a admitir que 7 millones, unilateralmente, se separen. Y si hay un Gobierno que lo permite, la sociedad española se le tiene que tirar encima. Y lo harán.

¿Lo condenados encarcelados y el fugado no pueden ser moneda de cambio, o si?

La sociedad esto tampoco lo va admitir. Si hubiera una situación que técnicamente, jurídico-políticamente, con la que se pueda buscar un camino limpio y legal para suavizar las relaciones Cataluña-España y uno de los motivos pudiera ser ese, la sociedad española no va a admitir que los encarcelados puedan ser moneda de cambio.

Pero, una matización. Los medios de comunicación independentistas se dedican a maximizarlo y los medios de comunicación españoles se dedican a comprarlo. Resulta que así, el tema se hace mucho más famoso y mediaticamente más poderoso de lo que en realidad es. El señor Puigdemont no es nadie. Es un fugitivo de la justicia española. Es un eurodiputado denostado y menospreciado por los más de 700 diputados que hay en el Parlamento Europeo.

Eso y no ser nadie es lo mismo. Pero sale tanto en televisión porque se dedica a tener a los medios de comunicación afines que le siguen a todas partes y lo publican y los medios de comunicación españoles se lo compran. La realidad es que él no es nada. En Bruselas nadie habla de Puigdemont y en Alemania no saben ni quién es. En los países nórdicos ni te cuento y en EEUU no saben ni dónde está España.

Estamos haciendo famoso a alguien al que estamos comprando la fama.

¿Cree que habrá Presupuestos Generales del Estado?

Diría que no va a haber presupuestos, pero a lo mejor lo estoy diciendo con el corazón. Si Sánchez se mantiene en la línea que tiene, incluso con Podemos, y los otros se mantienen en la línea que llevan, no va a haber presupuestos. Pero si los catalanes en un momento determinado dicen “vamos a darle pábulo a este para que apruebe los Presupuestos generales y luego atacaremos con la independencia”, pues posiblemente sí los haya.

Pero si los hay, será por un acto de generosidad de ERC que luego cobrará a Sánchez. Les interesa que dure Sánchez.

¿Cómo de dividida está la sociedad catalana?

La sociedad catalana está totalmente dividida. Se han roto grupos de amigos desde hacía 40 años, en las bodas nos miramos en la mesa de reojo para ver quién hay y cómo puede pensar, hay familias que están completamente divididas… Esto es la gravísima consecuencia de la gravísima irresponsabilidad que han tenido los dirigentes independentistas. Y me voy hasta Jordi Pujol.

No me duelen prendas en decir que si yo fuera abogado y tuviera mucho dinero, pondría una querella criminal a Pujol, Mas, Puigdemont y Torra por genocidio cultural violento. Porque se han cargado una sociedad que convivíamos normalmente en catalán y castellano, en nuestro turismo, en nuestra Barcelona y ahora ya no.

La sociedad independentista es la que grita y la otra está callada y todo el mundo, más o menos, va conviviendo por pura cultura. Además, Cataluña, y Barcelona en concreto, está potente y aunque estamos en arenas movedizas que nos llegan por la cintura, todavía se aguanta, como si Gaudí estuviera vivo, los cruceros vienen, veremos que pasa con el Mobile World Congress, hay tiendas, cafeterías… la ciudad sigue latiendo, pero auguro que el día que esas arenas movedizas si no se paran nos lleguen a la cabeza habrá bofetadas. Bofetadas de verdad. Ese día la gente saldrá a la calle y pedirá explicaciones.

¿Y cómo de dividido ve el independentismo?

Están apuñalándose por la espalda todos ellos, pero si tuvieran que volver a formar Gobierno, lo harían. Hay algo más importante que las puñaladas y es que buscan la independencia de Cataluña. Por muchos factores que ellos tengan y diferencias, si hay que unirse se unirán. Eso es absolutamente indudable.

Otra cosa es que yo sostengo que de los 7 millones de catalanes, no hay más de dos millones y medio de independentistas que votan. Hay otros 4 millones y medio que no votan o que votan de forma dispersa a Ciudadanos o al PP o al PSC, que este además tiene un pie en cada lado. Esto unido a una ley electoral que prima los votos de una Cataluña profunda, no ganan en votos, pero ganan en escaños.

¿Qué hay que hacer para derrotar al independentismo?

Lo primero es conseguir ganar las elecciones, que el constitucionalismo gane las elecciones.Y no es ganar el PP o Cs, que el conjunto de partidos que quieren seguir en la Constitución saquen un escaño más que los otros. En el momento que pase esto, esos dos millones y medio de independentistas se reducirían a uno inmediatamente.

Hay un millón y medio de personas, que son los ‘lazis’, los que llevan el lazo y se solidarizan con el independentismo, son equidistantes, pero no son separatistas acérrimos, podrían cambiar de bando e irse al constitucionalismo. Además, si ese gobierno de coalición empezara a cortar hilos (de TV3, de las subvenciones a los periódicos catalanistas, de la ANC, de Omniun Cultural y de las embajadas en el extranjero) y cortara la cantidad de centenares de millones de euros que se están dando al independentismo, en ese momento cortaría las vías de suministro de la doctrina y todo se iría inmediatamente para abajo.

¿Saben lo que tienen que hacer los partidos constitucionalistas para ganar las elecciones en Cataluña?

No sé si ellos saben lo que tienen que hacer. No nos consultan, se nos respeta, pero los partidos son muy suyos. Foro España hace política porque vive en la ciudad, en un país, pero no está con ninguna formación. De hecho a los premios hemos invitado a todos los partidos constitucionalistas.

Nos respetan porque saben que necesitan a la sociedad civil. Y espero que estén haciendo lo correcto, que primero esté España y después los acuerdos políticos.

¿Habrá finalmente un ‘Cataluña Suma’?

Debería haber un ‘Cataluña Suma’, romperse las ataduras de los partidos, que están absolutamente encorsetados en sus normas internas. Para mi es la solución. La solución para Cataluña es sacar un escaño más que el independentismo y para eso necesitan ir juntos y para eso necesitan generosidad.

Los partidos constitucionalistas, si quieren el bien de Cataluña, tendrían que aparcar sus diferencias para tener la generosidad de ir conjuntamente a las elecciones y con un candidato único, una persona de consenso que representara a todas las ideologías.

Para terminar, ¿alguna sugerencia de quién podría ser ese candidato constitucionalista?

En Cataluña habría algunas personas en las que todo el mundo podría llegar a confiar y pienso en Josep Borrell y Josep Piqué. Son catalanes, son moderados, tienen un prestigio internacional indudable, tienen un prestigio en la ciudadanía, nadie habla mal de Borrell en el PP y nadie habla mal de Piqué en el PSC.

So personas que hantenido responsabilidades institucionales muy importantes, que tienen una edad y una autoridad moral y cultura política y un discurso fantástico y con prestigio, en definitiva. Una de estas personas podría encabezar una lista de todos los constitucionalistas.