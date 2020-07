Si lloras por la muerte del Defender clásico, las lágrimas no te dejarán ver el INEOS Grenadier

La nueva compañía automovilística INEOS Automotive acaba de presentar el diseño de su primer modelo: el Grenadier, un 4×4 «de verdad», todo un homenaje al Land Rover Defender clásico.

«All you need is love» cantaban los Beatles. Pues desde luego, lo que no le falta a Sir James Ratcliffe, uno de los hombres más ricos de Europa, es amor. Amor a un modelo mítico, el Land Rover Defender. Y pasión por los 4×4 «de verdad»: vehículos robustos, duros, desprovistos de decenas de tecnologías «modernas» y enfocados a comerse el terreno, a no rendirse ante ninguna adversidad terrenal.

Y así, ante el fin de la historia más clásica del Defender, que precisamente presenta estos días su «versión del siglo XXI», Ratcliffe movió ficha, y bajo el manto de INEOS, consorcio líder en la industria de productos petroquímicos, y muy metida en la esponsorización de grandes equipos deportivos en ciclismo, vela, fútbol e incluso en Fórmula 1 (Mercedes-AMG), ha dado a luz un «vehículo homenaje» tanto al diseño como la filosofía del Land Rover Defender clásico.

Hablamos del INEOS Grenadier, un vehículo funcional, resistente y con el máximo confort capaz de llegar a donde quiera. «El objetivo era sencillo. Nos propusimos diseñar un 4×4 moderno y de altas capacidades que, ante todo, fuese funcional», apunta Toby Ecuyer, director de diseño. «Un diseño sencillo a simple vista que deja patente la función que el Grenadier cumple en la vida. Con todo lo necesario. Sin nada de lo prescindible. Nada es superfluo. Las técnicas modernas de producción e ingeniería son la clave de la alta capacidad del Grenadier, aunque hemos logrado conservar la esencia de los vehículos funcionales que resisten el paso del tiempo».