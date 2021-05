Si nace más tonta no nace: Patricia Rueda, diputada de Vox, visita en Ronda una ganadería de toros bravos vestida de largo y rojo fucsia

RC (Afiliada de Vox).- Hoy, en Ronda han tenido el inmenso placer de que los representantes de Vox en Málaga, con la diputada Patricia Rueda al frente, hayan acudido a una mesa informativa.

Desconocían los afiliados que en la tourné, iba incluida una visita a Reservatauro, ese detalle lo escondieron a los afiliados, que sólo están para pagar.

En Reservatauro se plantó Patricia Rueda, a quien le gusta mucho la tauromaquia. Quizás se quede esta noche para poder pasear por tan magnífica ciudad, si ha encontrado un hotelito encantador y apartado, y para relajarse de tan agotadora jornada. De la mesa informativa, hemos sacado la conclusión de que los jefazos han ido a Ronda, no para apoyar al partido, sino para seguir blanqueando a Patricia por su desprestigio ante las bases, que mucho me temo va a seguir creciendo. Mientras los afiliados estaban en la mesa, los jefazos y sus delegados en Ronda estaban en Reservatauro, que es más glamuroso, fotogénico y creen ellos que les eleva por encima de sus afiliados, a los que han jurado servir y no servirse de ellos.

Nos enseñan unas imágenes de la mesa, llamando al engaño, un sábado al mediodía en la plaza más céntrica de Ronda. Tocaba foto y la hicieron desde lejos y enfocando a gente que nada tenía que ver: al turista, al rondeño que paseaba…

Entre las fotos, vemos a un presunto delincuente que es coordinador y que Sevilla se complace en pasear por la provincia. Cuando se produzca la sentencia condenatoria… ¿qué va a hacer Sevilla, que me consta que sabía desde antes quién era Fernando?

Sigamos pues. Como Barbie no sabe nunca dónde está y como presentarse públicamente… ha acudido al campo a fotografiarse delante de las reses bravas… ¡vestida de largo y rosa fucsia! ¡Pobres toros! Si es cierto que el color emberrechinado les atrae, lo han tenido que pasar francamente mal y el dueño de la ganadería habrá podido respirar finalmente, cuando tan insignes visitantes se fueron. Por el color rosa emberrechinado, patanes cerca de las reses bravas, fotos…! (Por cierto, ¿a cuántas corridas de toros han ido los delegados de Ronda, en la propia cuna del toreo?)

¡A lo mejor Patricia es como Iván el saltador de barrancos, y ella por Vox correría delante de una ganadería brava!

Lo mejor lo dejamos para el final y ha sido su entrevista a un periódico amigo, donde por querer dejar bien al nuevo coordinador, lo que ha hecho es dejarlo a los píes de los toros. Cito textualmente: “su nombramiento no responde a intereses personales y pido no cerrar filas en torno a este asunto”. A buen entendedor pocas palabras bastan. Es decir, que el coordinador no es querido por los afiliados y eso es casi lógico tratándose de un señor que no trabaja en Ronda. Quizás si llega a ser concejal deje esa vida tan entregada al prójimo y pueda disfrutar de su “Ronda, ciudad soñada”, como él pone en sus redes sociales, y se dedique a ser el director de su hospital comarcal; ojalá sea así por “el bien común”, (como ha definido la inefable Patricia a su nombramiento, que nunca podrá presumir de que calla lo que sabe, y sí de largar lo que otros ni imaginábamos hasta hoy, siempre gracias a la soltura de su lengua).

En Reservatauro, los asistentes de hoy han visto por primera vez un toro, excepto quizás Eugenio Moltó, por su antigua profesión, a la que dice que volverá. Ya lo veremos porque cuando si pilla sillón es difícil volver a la vida del simple mortal y abandonar el pedestal de semidiós. ¿Se largará Patricia a su playa o pernoctará en el pueblo del interior? Imagino que dependerá de si ha encontrado un hotel retirado del mundanal ruido, para descansar del mundo de los cuernos…