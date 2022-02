Si Vox se sigue alejando de sus principios será la misma casta asquerosa

Definitivamente, Vox ya ha renunciado a sus principios, esos principios que nos animaron que nos encandilaron, que nos hicieron confiar en este partido. A mi sobre todo me atrajo de Vox su lucha contra los lobbys. ¿Qué es un lobby? Un lobby es un conjunto de personas que con un objetivo común persiguen un fin económico y buscan ese crecimiento, ese enriquecimiento económico defendiendo unas ideas en las que pueden o no pueden creer y para los que la principal motivación es precisamente ese chanchanguay, ese chanchullo, esa oportunidad económica.

Yo creo que tú puedes ser homosexual bisexual, trisexual, gustarte las orgías, los kanbang, los intercambios el primario, secundario, terciario el binario, gustarte la fruta y la verdura. Ahora, me parece bien en personas mayores de edad y de forma consentida, lo que no me parece bien es que Vox se pliegue en Madrid. igual que se ha plegado en Andalucía a este tipo de políticas derivando fondos públicos para campañas que lo único que hacen es repartir dinero en el camino. Pongo como ejemplo la campaña que el Partido Popular, con la excusa de las enfermedades de transmisión sexual, organizaron hace no mucho tiempo; fue una campaña dirigida a hombres gays exclusivamente y decía más o menos: tu me das cremita yo te doy cremita, también aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla Afrodita y su manita.

Al fin y al cabo hacen del onanismo o se hace de la masturbación pues unos cursos donde te enseñan no a masturbarte sino a masturbar a tu amigo, en el caso de las mujeres aquí ya es masturbación propia porque las mujeres han estado castigadas durante años, según dicen ellos y el placer para ellas no existe sin la violencia de la penetración. Creo que los dineros públicos se pueden gastar en mayores, en pensiones, en niños, en guarderías para fomentar la natalidad, en mejores medios para los cuerpos de seguridad del estado para combatir a esos señores de machete en mano. A esos mismos cuerpos de seguridad del estado para que puedan impedir con medios dignos el asalto constante y continuado de nuestra frontera, la frontera sur en Ceuta y en Melilla, en vez de gastarse como se gastó el Partido Popular, sólo en Torremolinos, siete mil euros en un curso de masturbación en un local gay de la Nogalera. ¿Por qué hace esto Vox? A mi me parece maravilloso que Vox apoye al colectivo gay, me parece maravilloso que la persona tenga la opción sexual que tenga, y vuelvo a repetir entre mayores de edad y de forma consentida la tenga sin que nadie le moleste, lo que no me parece bien y creo qué Vox debería defender con uñas y dientes es que se haga negocio con la sexualidad de nadie qué es lo que están haciendo los lobbys, negocios. Igual que me parece fatal que con el enfrentamiento entre hombres y mujeres se haga negocio inyectando cientos de millones a asociaciones feministas de todo tipo.

Cuando a mi me cesan como coordinador de Vox en Mijas, yo entiendo dos cosas: una que Vox está comenzando a renunciar a sus principios porque sabe que con sus principios es posible que no llegue a ser nunca una fuerza mayoritaria y quiere agradar a todos los sectores de la población; es decir, a feministas, a gays, a lesbianas, a libertarios y antiguos patriotas. Eso realmente no puede ser, tu no puedes ser Ciudadanos, tu no puedes ser de derechas, de izquierdas, de centro, pro gay y anti gay, no puedes serlo. Si algo nos encandiló de Vox era su claridad de ideas, su contundencia en el lenguaje. ¿En qué queda todo eso, en qué queda? En la búsqueda de votos, en nichos de mercado, como si esto fuera una licorería. la gente que votamos a vox y que nos encandiló en un principio nos gustó su mensaje, su dialéctica su claridad de ideas, si cambias el mensaje ya no eres tú, si cambias el mensaje encandilas a un público nuevo, pero decepcionarás a un público antiguo.

A mi Mijas me trae muy mal recuerdo, me trae muy mal recuerdo en el sentido de que yo no denuncié el acto pro homosexuales del ayuntamiento de Mijas, yo denuncié la utilización de niños pequeños en ese espectáculo. Gastaron dineros públicos en abanicos, que está muy mal, pero a mí me siguen preocupando los niños pequeños. Dejad a los niños en paz, investigad qué ocurrió con esos menores en Mallorca, los niños no se tocan, no se tocan sexualmente y no se tocan ideológicamente. Los niños están para jugar, para ser niños, para ensuciarse la ropa, para divertirse y para que los padres tengan la libertad de educarlos a su manera y nada más. Eso fue lo que más me decepcionó, porque mi denuncia no fue contra esos seis, fue contra la utilización de niños, el uso de niños, seres indefensos sin criterio, eso es lo que más me molestó.

Vox conforme se vaya alejando de su camino irá perdiendo poder y candidatos decentes, puede crecer políticamente, no lo sé, pero si crece políticamente alejándose de sus principios será un partido más de la casta asquerosa que nos gobierna.

