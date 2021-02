Sibilinos en Vox Málaga

María del Mar Gaona (Remitido).- Tal vez Pablo desconozca, o igual se le ha olvidado en una de esas múltiples ocasiones que disparan su carácter, que antes que él, hace mucho tiempo existió una mujer llamada Sibila, nombre de origen griego, al igual que Leonor (como la chica que tu primo asesinó).

Pues Sibila, tenía el don de realizar profecías. De ahí vienen Las Sibilinas, mujeres, cuyas respuestas, dadas en trance, eran siempre oscuras y objeto de diversas interpretaciones. Sibila se colocaba en una gruta donde emanaban gases que la ponían en trance. Pablo Sáenz de Tejada no necesita moverse de su casa para este menester, bien es sabido su amor a Jack Daniels y su adicción a otras cosas, vicios compartidos con su amiguísimo Fernando González.

Usamos el adjetivo sibilino, para referirnos, a una persona o acción señalando que es oscura, susceptible de tener varias interpretaciones, cínica y hábil con el verbo, alguien poco claro, que no sabes nunca por donde te va a salir, persona retorcida que no va de cara ¿Sigo Pablo? Creo que mejor entrar en tu muro de Facebook y que tú mismo nos lo muestres.

Has ido acomodándote a las circunstancias con el sobretítulo de amor a España y el bien del partido. Un partido que no te quiere y que te dio la patada en el culo hace tiempo aunque tú no te hayas enterado. Te has vendido por interés personal, traicionando a tus amigos y tus valores. Al igual que te da lo mismo la carne que el pescado, le das “me gusta” a laristas, viveristas y gestoristas, porque Pablo, lo que tú quieres es seguir en las listas, ¿De verdad te sigue pasando por tu sudorosa frente (y no precisamente de trabajar) que vas a ir en las listas al Senado?

Tú no haces nada, porque tu trabajo consiste en poner la mano a fin de mes para cobrar los alquileres de los negocios familiares, lo mismo que harán tus hijos, porque en tu familia las palabras carrera, facultad, grado, universidad, estudiar, máster… suenan como 我家裡沒人讀書 Wǒ jiālǐ méi rén dúshū (te lo traduzco para que no tengas que buscarlo: en mi casa nadie tiene estudios)

Y por eso, como tienes tanto tiempo te dedicas a escribir chorradas en las redes sociales, plagiando la mayoría de las veces (como tu amiguísimo José Rodríguez, que no pone una historia original, todas son copiadas y él muy orgulloso de los “me gusta”), dedicándole palabras preciosas a los nuevos elegidos y defendiendo a los presuntos estafadores. ¿Por qué no defendiste a tus antiguos compañeros del CEP cuando les atacaban en campaña? Se ve que para ti hay amigos de primera y de segunda, que AD tocara al “pesado vende aires” te ha dolido más que a otros supuestos amigos, precisamente los que siempre te han defendido cuando los afiliados te reprendían por no hacer nada cuando estabas en la ejecutiva, pues sólo se te veía el pelo en las fiestas con una copa en la mano y el ojo en el trasero, da igual de quién.

Pablo, Pablete, Pablerín, qué bonito te quedó “Si la vicepresidente de Málaga va, yo también”, y te quedaste abrumado ante la repercusión de la publicación, que no te quedó otra que ir, pero claro, ya que no pudiste ir en avión y tener que hacerlo como todos los demás afiliados de base, en vez de a Tarragona, por lo menos ir a Lérida, un sitio donde esté alguno de los “famosillos de Vox”, para el tuit con foto. Y como no encontraste a ninguno te la tuviste que hacer con un personajillo de segundas, como Barbie, más conocida como Lady Botox.

Pero señor Ariza (qué raro suena, ya sé por qué, es que no eres un señor, que más quisieras), antes de publicar una frase que no sabes que significa ¡infórmate so inculto! Sobre todo porque el que más la emplea es tu tocayo Pablo Iglesias. Te lo cuento porque seguramente estarías viendo First Dates, programa muy refinado, el favorito de la madre de la diputada Patricia Rueda, que incluso fue a buscar pareja y enaltecía el divorcio con la famosa frase: “Me tenía que haber divorciado quince años antes”. Sí, sí, muy de Vox, que proclama que la familia tradicional es el mejor modelo para el desarrollo, educación y crianza de los hijos. Eso no lo escuchó la señora Carmen en los mítines en los que se ha colado diciendo en la puerta ¿No sabe quién soy? La madre de la diputada Patricia Rueda. Misma frase que emplea La Cerdá, la mujer del Calzonazos para entrar en los plenos del Rincón de la Victoria ¡faltaría más! Que es la mujer del futuro senador por Málaga, o diputado, como a él le gusta que lo llamen en las redes. Y seguramente irá en las listas, a pesar de votar primero a Heriberto y después a Vivero, colgando su voto en las redes, como su amiga de Benalmádena, Gema «la pony», que también será premiada por lo mismo. Por lo pronto ya han puesto a su amiguito íntimo Rubén González como asesor jurídico. José Rodríguez, primero en el PP, después en Ciudadanos y cuando lo echan de los dos se viene a Vox, conspira contra la ejecutiva, va por libre, eso sí, haciéndose cargo de las redes sociales para filtrar lo que le interesa y malmeter contra los miembros del CEP, inventando maldades, como su amiguita Anabel con la Caja A y la Caja B. Pero da igual, se salvará porque es lacayo de Patricia Rueda, incluso esta hizo de guía en el Congreso cuando fueron él y la Cerdá a conocer sus futuros dominios.

Y el Rey de los Sibilinos, José Miguel Gutiérrez, el ilustrísimo señor licenciado, el soberano de la tituitis y “Emperador Bienqueda”. José Miguel, tiene un problema bien gordo, acorde a su tamaño, y es el de querer quedar bien con absolutamente todo el mundo. Una obsesión por la cual es capaz de decirte una cosa y que te quedes contento, hacer otra, y decirle a un segundo lo contrario. Y se va tan feliz sintiéndose querido. Sí, él piensa que los demás se creen que es buena persona y lo único que denota es una baja autoestima, que ya la ha calado Antonio Luna y hace con él lo que quiere a través de Afrocarmen Barrio.

Los bienqueda, en el fondo lo único que buscan es el reconocimiento de los demás para compensar el que ellos mismos son incapaces de darse. Tal vez porque en el fondo sepa que no tiene mérito alguno para el puesto que ocupa, que puso sólo una mesa informativa cuando era coordinador, que no apoyó a quién lo puso ahí sino todo lo contrario, como siempre, intentando posicionarse neutral, ni frío, ni calor. Él se creerá que eso es ser diplomático, en Costa Rica se le llama lavahuevos, en otros países se les denomina “hipócritas complacientes”, “lameculos o besaculos” y en España, gracias a José Miguel Gutiérrez se le denominará “hacer un Josemi”.

¿Recuerdan la irritante forma de llamar a la puerta de Sheldon en ‘The big bang theory’? Penny, Penny, Penny

Pues vamos a tener que aporrear la puerta de Vox Madrid a ver si alguien nos escucha y viene a poner orden: Cabanas, Cabanas, Cabanas…