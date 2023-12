Simeone opta por callar con Joao Félix: «No hablo de rivales»

Diego Pablo Simeone lamentó la derrota del Atlético de Madrid frente al Barcelona en Montjuic con un gol de su antiguo pupilo Joao Félix. El técnico colchonero se negó a decir nada la actuación del portugués escudándose en que nunca comenta nada sobre los rivales con los que se va encontrando en el camino. Una vez más, el entrenador colchonero volvió a sucumbir en su duelo contra Xavi Hernández, que se ha impuesto en sus cuatro duelos directos como técnicos.

«Nos faltó jugar el primer tiempo como jugamos el segundo, ahí fue un partido competido, de ida y vuelta, donde los dos equipos buscaban. Pero en el primer tiempo salvo la jugada de Molina y la de Griezmann, muy poco. Ellos fueron contundentes y se llevaron una victoria merecida porque tuvieron lo más bonito de este juego, que es la contundencia. La vida da vueltas y algún día nos tocará algo importante. Estamos pagando aquel empate que nos dio la Liga hace varios años. Ya sería la hora de que cambie», se resignó Simeone.

En cuanto a lo que rescata de esta derrota en Montjuic, el entrenador argentino se consoló con la mejoría tras el descanso. «Me voy con la imagen del segundo tiempo, con la tranquilidad de saber que el equipo responde cuando siente un golpe. En el segundo tiempo hicimos cambios que revitalizaron la dinámica del partido. Hoy tuvimos una nueva derrota en Barcelona, ya vendrá», dijo, sin querer comentar nada respecto a Joao Félix: «No hablo de los rivales».

Fue el propio jugador portugués quien, al acabar el partido, reconoció que le desea «lo mejor» a sus antiguos compañeros y que se lleva bien con «casi todos». Seguramente en esa lista no se cuenta Simeone, ya que ni siquiera llegaron a saludarse en Montjuic, tal y como reconoció el propio Joao Félix. Una gran vaselina suya en la primera parte liquidó al Atlético y alargó el pésimo balance del ‘Cholo’ en campo del Barcelona: 7 empates y 10 derrotas en un total de 17 enfrentamientos. Victorias, ni una.

Curiosamente, Simeone no tuvo ningún reparó para hablar de un rival cuando se le preguntó por la gran actuación de Iñaki Peña, sustituido del lesionado Ter Stegen. «El portero, sobre todo en la parada de Memphis, fue maravillosa. Una pena que en el periodo que estuvimos bien no pudimos tener la contundencia que sí tuvieron ellos», dijo.

El enfado de Oblak

Por su parte, Jan Oblak reconoció que esta derrota «duele» y fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo. «Si hubiéramos jugado un poco en la primera parte… No entiendo por qué, la idea no ha sido esa, ha sido ir a ganar el partido y al final no sé qué nos ha pasado Ni uno quería el balón ni uno quería jugar, es una pena. Si jugáramos desde el inicio de esta manera tendríamos opciones. Algo pasa aquí. No hemos conseguido esta victoria que buscamos desde que estoy aquí. Infelizmente hemos perdido y hemos tirado la primera parte. Hemos hecho todo para igualarlo y es una pena», lamentó.