Simón calcula que queda “mes o mes y medio” de lucha contra el COVID

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado especialmente optimista este lunes y calcula que queda entre «mes, mes y medio» de lucha contra el coronavirus y pide por ello «aguantar», mantener la prudencia y evitar comportamientos que comprometan el descenso en el número de contagios. Ha hecho referencia a las fiestas ilegales detectadas durante el fin de semana, así como a las fiestas de Semana Santa o las «manifestaciones», como la del 8 de marzo.

Simón ha dicho que lo importante ahora es «controlar la transmisión» por lo que si las condiciones de transmisión no son las correctas no se debe plantear que las comunidades levanten el cierre perimetral y ha recordado lo que pasó en Navidad: «No sé si la salvamos o no; pero creo que lo poco que se salvara hemos visto en enero el impacto que tuvo».

Preguntado por el pasaporte covid que Europa espera aprobar este mes, el portavoz del Gobierno ha dicho que puede ser una «magnífica» herramienta para controlar la epidemia y su transmisión entre países. Del mismo modo, ha puesto también sobre la mesa que pueda generar muchos problemas en un escenario en el que no hay acceso universal a la vacuna.

El director del CCAES cree que las declaraciones de la actriz Victoria Abril, en las que ponía en duda la efectividad de las vacunas, no ayudan: «Las personas que tienen mucha visibilidad, o que tenemos porque yo he tenido la suerte o la desgracia de tener mucha este año, debemos ser prudentes con este tipo de declaraciones, pero también entiendo que cuando tenemos mucha presión mediática, a veces decimos cosas que no pensamos o que no queremos decir o que a lo mejor decimos como una gracia que luego nos arrepentimos de ello. Repito no quiero juzgarlo, pero desde luego, ayudar no ayuda».